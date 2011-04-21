-BAĞIŞ ERMENİ KİLİSESİNİ ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'de insanların uzun yıllar baskıyla birbirini değiştirebileceğini düşündüğünü, ancak kimsenin kimseyi değiştiremeyeceğini belirterek, ''Birbirimizi olduğumuz gibi kabul edip seveceğiz. Ortak paydalarımızda birleşip bu ülkeyi dünyanın en zengin ülkesi yapacağız'' dedi. Kadıköy Çarşısı'ndaki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ni ziyaret eden Bağış, Vakıf Başkanı Şabuh Çolakyan ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti. Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Çolakyan ve beraberindekilerin Paskalya Bayramı'nı kutlayan Bağış, kilise yöneticilerine 12 Haziran seçimlerinde desteklerini ve dualarını beklediklerini söyledi. Türkiye'de son dönemde güzel günler yakalandığını, Vakıflar Yasası'nda değişiklik yapıldığını, geçmişte insanların duysalar da inanmayacakları bir olayın gerçekleştiğini ve Akdamar'da ayin yapıldığını anlatan Bağış, ülkede yaşayan herkesin artık birbirini daha iyi anladığını ifade etti. Bağış, öldürülen gazeteci Hrant Dink'in barışla ilgili sözlerine de atıfta bulundu. Bağış, Türkiye'de her kesimden insanların bir çok alanda sorunlar yaşadığı dönemlerin olduğunu ve bunların yavaş yavaş çözülmeye başladığını kaydederek, Türkiye'nin artık Avrupa standartlarında bir ülke olduğunu söyledi. Kadıköy'ün belediye yönetimini de eleştiren Bağış, artık vatandaşların ideolojik olarak bakmadığın, hizmet istediğini dile getirdi. Parti olarak Türkiye'de kimsenin özel hayatına karışmadıklarını, herkesin dilediği gibi yaşamasını istediklerini kaydeden Bağış, herkesi olduğu gibi kabul edip sevmeyi öğrenmek gerektiğini dile getirdi. Bağış, Türkiye'de insanların uzun yıllar birbirine baskı yaparak diğerini değiştirebileceğini düşündüğünü de belirterek, ama kimsenin kimseyi değiştiremeyeceğini, insanların birbirini anlayıp olduğu gibi kabul ederek sevmesi gerektiğini söyledi. Bağış, ''Birbirimizi olduğumuz gibi kabul edip seveceğiz. Ortak paydalarımızda birleşip bu ülkeyi dünyanın en zengin ülkesi yapacağız'' dedi. Avrupa Birliği müzakere sürecine de değinen Bağış, Avrupa'da nüfusun yaşlandığını ve yaşlanan iş gücü karşısında Türkiye'nin Avrupa'nın kilit ülkesi haline geleceğini ifade ederek, ''Avrupa bizim peşimize düşecek. Üye olalım diye onlar bizim peşimizden koşacak. Türkiye her geçen gün, cazip bir ülke haline geliyor'' diye konuştu. Şabuh Çolakyan da 88 yaşında olduğunu ve Türkiye'nin pek çok dönemini yaşadığın dile getirerek, 6-7 Eylül olaylarını, Varlık Vergisi dönemini gördüğünü ve manevi olarak acılar çektiklerini anlattı. Çolakyan, ''Bu günler o kadar güzel oldu ki geçmişteki o günleri unuttuk. Biz de AB'ye girersek daha iyi olacak'' dedi. Bakan Bağış'a kilise ziyareti sırasında Pazar günü kutlanacak Paskalya Bayramı'nın simgesi olan Paskalya çöreği de ikram edildi. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış daha sonra Kadıköy Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.