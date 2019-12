-BAĞIŞ: ''DÜŞMANLARA KOZ VERİYOR'' İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, medyadaki bir kişinin sadece hükümeti eleştirdiği için gözaltına alındığına inanmadığını belirterek, ''Medyada bazı kişiler gözaltına alındı diye Türkiye yanlış yolda gidiyor algısı ortaya çıkmamalıdır. Bu durum Türkiye'nin düşmanlarına koz veriyor mu? Evet veriyor. Onlar zaten her fırsatı değerlendiriyor'' dedi. Bağış, ASPEN Enstitüsünce Four Seasons Hotelde düzenlenen ''AB'nin Ötesindeki Avrupa'' konferansının açılış yemeğindeki konuşmasının ardından soruları yanıtladı. ''Türkiye'deki bazı gazetecilerin gözaltına alınması Avrupa'da endişeyle karşılanıyor, bu konuda neler söyleyeceksiniz'' sorusuna karşılık Bağış, Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu ve bu kararları bağımsız yargının verdiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Türkiye'de temin ederim ki hükümeti, Başbakanı eleştiren yüzlerce gazetecinin hiçbiri yargının konusu olmadı. Evet, bazı gazeteciler gözaltına alındı ama iddiaların hazırlanması için bir süreye ihtiyaç vardır. Sizin ülkenizde nasıl bilmiyorum ama bütün bunlar basın özgürlüğünü kısıtlamak için yapılmıyor. Türkiye fevkalade önemli bir süreçten geçiyor. Birçoğumuz bunu normalleşme süreci olarak kabul ediyoruz. 10 yıl önce insanlar etnik kimliğini açıklayamazdı, bugün Kürtçe yayın yapan televizyonlar var. Ortodokslar Sümela'da, Ermeniler Van'da ayin yaptı. Türkiye önemli bir süreçten geçiyor ve daha önce hiç bilmediğimiz şeyleri açığa çıkarıyoruz. Darbe planları yapılmış, bombalar saklanmış, yasa dışı dinlemeler yapılmış, insanlar öldürülmüş, bunları açığa çıkarıyoruz. Her kanıt bizi başka bir kanıta götürüyor. Medyadaki bir kişinin sadece hükümeti eleştirdiği için gözaltına alındığına inanmıyorum. Medyada bazı kişiler gözaltına alındı diye Türkiye yanlış yolda gidiyor algısı ortaya çıkmamalıdır. Bu durum Türkiye'nin düşmanlarına koz veriyor mu? Evet veriyor. Onlar zaten her fırsatı değerlendiriyor.'' Bağış, ''Fransa ve Almanya'yı ikna etmek için ne yapmayı planlıyorsunuz'' sorusu üzerine de Osmanlı'nın ilk elçisini 1489'da Fransa'ya gönderdiğini, o zamandan beri Türkiye'nin Paris'te temsil edildiğini belirtti. Almanya ile Türkiye ilişkilerinin derin temellere dayandığını anlatan Bağış, ''İlk planımız sabırlı olmaktır. Sonuçta ben de dahil olmak üzere kimse yerinde kalmayacak. Sonuçta Türkler çok iyi insanlar diye Türkiye AB'ye üye olmayacak. AB'nin ihtiyacı olduğu için üye olacak'' dedi.