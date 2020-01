-Bağış: Dik politika uyguluyoruz İZMİR (A.A) - 08.12.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin AB sürecinde önüne konulan her şeye ''evet'' demediğini belirterek, ''Çünkü Türkiye'nin AB sürecinde, gerçekten çok dik bir politikayı, çok dik bir siyaseti uyguluyoruz'' dedi. Bakan Bağış, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üyeleriyle bir araya gelerek, AB gündemi ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve sanayicileri dinledi. Egemen Bağış, geçen yıl ziyaret ettiği Romanya başbakanının ülkesinde acı reçeteler ilan ettiğini, ekonomik krize karşı birtakım önlemler duyurduğunu, maaşlarının azaltılacağını ilan ettiğini, bunun hemen arkasından kendisini kabul ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kendisine 'hiç kafanızı takmayın doğru olanı yapıyorsunuz' dedim. 'Anlamadım' dedi. 'Bu, bir şey değil, biz çok daha ağır krizleri atlattık. İyi bir mali disiplin ve iyi bir politikayla biz bunların hepsini atlattık. Şu anda Avrupa'nın en hızlı büyüyen, en dinamik ekonomisine sahibiz. Biz yaptık siz de yaparsınız. Halkınız açıkladığınız kararlardan dolayı belki size kırgın, kızgın, tepkili ama tarih sizin adınızı altın harflerle yazacak. Doğru olanı yapıyorsunuz' dedim. Yüzü gülmeye başladı, rahatladı. 'Sayın bakan çok samimi konuştunuz, o zaman ben de size samimi bir tavsiyede bulunabilir miyim?' dedi. 'Dinliyorum' dedim. 'Bu Avrupalıların her dediğini yapmayın' dedi. 'Anlamadım efendim' dedim. 'Biz müzakere sürecinde her denilene evet dediğimiz için bugün bu ekonomik buhranı yaşıyoruz. Bizim bütün hayvan çiftliklerimizi kapattırdılar. Bugün salamı, sosisi, sucuğu Almanya'dan, Fransa'dan üç katı fiyata alıyoruz. Bu yüzden de cari açığımız büyüdü, bu yüzden sıkıntılar yaşıyoruz. Aman dik durun siz' dedi. 'Merak etmeyin, sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi bana bu görevi verirken tek bir talimatı oldu diklenme ama dik dur dedi.' Hamdolsun üç yıldır onu yapıyoruz. Bugün Türkiye'nin AB sürecinde belki 33 faslın sadece 13'ünün açtık, geriye kalan 20 faslın 17'sinin üzerinde siyasi engel var. O üç faslı açmak için onlar uğraşıyor, biz de diyoruz ki 'bir saniye, eğer rekabet faslını açmak için serbest ticaret bölgelerindeki teşvikleri kaldırmak istiyorsanız şu an onun vakti değil, varsın fasıl açılmasın'. Biz önümüze konulan her şeye evet demiyoruz. Çünkü Türkiye'nin AB sürecinde gerçekten çok dik bir politikayı, çok dik bir siyaseti uyguluyoruz.'' Egemen Bağış, konuşmasını ardından, sanayicilerin sorularını yanıtladı. Bir işadamının, Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletmesi üzerine Bağış, son bir ay içerisinde Başbakan Erdoğan'ın topluma ne kadar mal olduğunu gördüklerini söyledi. Bağış, ''Sağlığı iyi. Birtakım fitne çevrelerin çabalarına kanmayın. Doktorların dinlenme tavsiyelerine uyduğu sürece daha uzun yıllar Türkiye'ye hizmet edecek'' dedi.