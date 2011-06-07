-BAĞIŞ: BUNLAR RUH ÜÇÜZLERİ İSTANBUL (A.A) - 07.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''3 muhalefet partisi kol kola girmiş, bize saldırıyor. Bunlar ruh üçüzleri'' dedi. Bağış, Ümraniye'de partisinin Kazım Karabekir Mahallesi seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla sohbet etti. Konuşmasında, iktidarın 9 yıllık icraatlarını anlatan Bağış, bu milletin her şeye layık olduğunu söyledi. Türkiye'de milleti muktedir kıldıklarını, ancak bundan rahatsız olanlar bulunduğunu ifade eden Bağış, ''3 muhalefet partisi kol kola girmiş, bize saldırıyor. Bunlar ruh üçüzleri'' diye konuştu. 12 Haziran'da siyasi partiler arasında bir seçim yapılmayacağını kaydeden Bağış, bu seçimle milletin muktedir olması ile statükonun devamı arasında karar verileceğini belirtti. Açıkladıkları Kanal İstanbul Projesi'ne ''çılgın proje'' denildiğini anımsatan Bağış, 9 yıldır iktidarda çılgınlık üzerine çılgınlık yaptıklarını ifade etti. Seçimlerde herkesin oyuna sahip çıkmasını da isteyen Bağış, seçimde ziyan edilen, kullanılmayan her oyun statükoya gideceğini dile getirdi. -BİLAL ERDOĞAN- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da Türkiye'de iş başında popülist yaklaşımlardan uzak, çalışan, gayret eden bir iktidar bulunduğunu belirterek, ''Seçim çalışmalarına babamın selamını getirmek için katılıyorum'' dedi. Erdoğan, babasının, gecesini gündüzüne katarak çalıştığını ifade ederek, 12 Haziran Pazar günü oyları ve duaları beklediklerini söyledi.