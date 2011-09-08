-Bağış: ''Boşalan koltuğu Kılıçdaroğlu doldurmaya çalışıyor'' ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsrail ile ilişkilere dair yaptığı açıklamalara ilişkin, "Biz İsrail Büyükelçisini gönderdik, ama o koltuğun boş kalmasına Sayın Kılıçdaroğlu'nun gönlü bir türlü elveremedi. Koltuğu kendisi doldurmaya çalışıyor" diye konuştu. Bağış, AB Bakanlığında, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov ile görüşmesinden önce İsrail'in son açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, İsrailli yöneticilerin içine düştükleri durum sonrasında "bu tür saçma açıklamalar yapmalarının onların doğası gereği" olduğunu kaydetti. Bakan Bağış, şunları kaydetti: "Beni asıl düşündüren Türkiye'nin ana muhalefet partisinin yaptığı açıklamalar. Biz İsrail Büyükelçisini gönderdik, ama o koltuğun boş kalmasına Sayın Kılıçdaroğlu'nun gönlü bir türlü elveremedi. Koltuğu kendisi doldurmaya çalışıyor. Bu bir gönül borcu mudur, minnet borcu mudur, ben onu çözemedim." Kılıçdaroğlu'nun kısa süre önce yine bir açıklama yaparak İsrail'in sözcülüğüne soyunduğunu belirten Bağış, CHP Genel Başkanı'nın bu açıklamasında Türkiye'nin AB sürecine ilişkin çok vahim hatalar yaptığını bildirdi. Bağış, şöyle konuştu: "Biz seçim vaatleri sırasında kendisinin matematiğinin kötü olduğunu zaten görmüştük, vaatlerinin Türkiye'nin gerçek rakamları ile alakası olmadığını görmüştük. Ama bugün bunu bir kez daha ispat etti. Türkiye'nin AB sürecindeki fasılların 10'da birini bile açamadığını iddia etti. 33 faslın 13'ünü açmış bir ülke olarak, yani üçte birini açmış bir ülke olarak 10'da birini açamamış olmakla itham edilmek gerçekten çok trajikomik bir durum." İsrail'in uluslararası alanda en büyük destek aldığı ABD'nin bile İsrail'in hatalı bir yolda olduğunu dile getirdiğine dikkati çeken Bağış, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bunu anlayamıyor olmasının düşündürücü olduğunu belirtti.