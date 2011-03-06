-BAĞIŞ: BİZİM ÇOCUKLARI TEYZELERİ KARŞILAR ANKARA (A.A) - 06.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bugüne kadar hiçbir zaman, Dışişlerinin herhangi bir mensubunun eşi ve çocuklarını havaalanında karşılamadığını söyleyerek, ''Bizim çocukları karşılasa karşılasa teyzeleri karşılar'' dedi. Bakan Bağış, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'e atfen, bugün bazı gazetelerde yer alan Almanya'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçbir konsolosluk görevlisinin karşılamadığına yönelik haberlere ilişkin AA'nın sorusunu yanıtladı. Bu haberlerde, Dışişleri mensuplarının kendi eşi ve çocuklarını uçağın kapısında karşıladıklarına dair iddialara da yer verildiğini hatırlatan Bağış, ''Bugüne kadar hiçbir zaman, Dışişlerinin herhangi bir mensubu eşim ve çocuklarımı karşılamamıştır. Bu tür sözler tamamen gerçek dışı ve iftiradır. Dışişleri ne demek? Bizim çocukları karşılasa karşılasa teyzeleri karşılar'' dedi. Bakan Bağış, Gürsel Tekin'i arayarak böyle bir açıklamayı neye dayanarak yaptığını öğrenmek istediğini, Tekin'in de kendisine böyle bir şey söylemediğini, ağzından böyle bir ifade çıkmadığını ilettiğini kaydetti. Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosuna da konuyu sordurduğunu söyleyen Bağış, Başkonsolosluğun Almanya'ya böyle bir heyetin geleceğine ya da hangi şehirden hangi uçakla ne zaman geleceğine dair bir bilginin kendilerine iletilmediğini söylediğini bildirdi. Bağış şunları kaydetti: ''Daha da vahimi, haberde bahsi geçen Alman şehri Bochum da Düsseldorf Başkonsolosluğunun görev alanında bile değilmiş. Dış misyonlarımız haber verildiği her zaman ana muhalefet partisinin Genel Başkanı'nı karşılar ve karşılamalıdır. Bu konuda şahsıma ve aileme yönelik asılsız iddialar, bana sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun referandumda oy kullanamamasını, yürüyen merdivenlere ters yönden girmesini ve bazı erkek genel başkan yardımcılarını, parti meclisine kadın kotasından sokmasını hatırlattı.''