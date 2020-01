Bağış: Bizi karalamaya çalışıyorlar

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, The Economist dergisine yönelik yazılı açıklamasında, "Photoshoplu bir fotoğraf, bir sürü abartı ve uzun bir talep listesi. Acaba bu dergi en son ne zaman Türkiye'ye ve demokratik biçimde seçilmiş hükümetine bir şeyler dikte etmeye kalkmıştı ve acaba ne zaman bu kadar çok 'yapmalı/yapmamalı' fiilleriyle dolu bir yazı yazmıştı?" ifadelerini kullandı.



Hükümetin sadece kendi vatandaşlarına hesap verebileceğini söyleyen Bağış, şunları belirtti:

"Başmakale adı altına gizlenmiş tehdit ve ültimatomları kabul edemeyiz. 2011 seçimlerinde Türk halkını CHP'ye oy vermeye çağıran bu dergi değil miydi? O seçimin sonuçlarını hatırlatayım: AK Parti yüzde 50, CHP yüzde 25,9. The Economist editörlerinin vizyon ve anlayışında kesin bir sıkıntı var ve galiba bu derginin Türkiye’de okunmak için daha fazla çalışması gerekiyor. Bu dergi, demokratik biçimde seçilmiş Başbakanımızı da karalamaya çalışmaktadır. Ağustos 2011'de İngiltere'de yaşanan Blackberry Ayaklanması’ndan da The Economist bu kadar keyif aldı mı, merak ediyorum."

‘Bize otoriter demek iftiradır’

Bağış, "Biz hala yüzde 100’ün hükümetiyiz. Başbakanımız, batı yarıkürenin en başarılı siyasi liderlerinden biridir. Türkiye’de 10 yıldan bu yana ekonomik büyümeyi sağlamış ve ülkenin uluslararası profilini bölgesel bir güç olarak yükseltmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ikinci sınıf bir demokrasi olmadığının altını çizen AB Bakanı Bağış, "İyi niyetli bir çevreci protesto dünyanın neresinde ve ne zaman bir terör olayına dönüştürülebilir? Ve hangi hükümet buna izin verir?" sorusunu kamuoyuna yöneltti.

"Hükümetimize karşı yapılan suçlamalar dayanaksızdır. 'Otoriter' ifadesi bir iftiradır" diyen Bağış, alkol yasasının, alkollü içeceklerin satışı ve reklamıyla ilgili bir düzenleme olduğunu vurgulayarak, Batı’daki çoğu düzenlemelerle benzer olduğunu savundu.



‘Zavallı ve cahilce bir eylem’

The Economist'in kapağına taşıdığı Başbakan Erdoğan’ı padişaha benzeten portreye de değinen Bağış, şunları söyledi:

"The Economist’in padişah portresini istismar etmesi ise zavallı ve cahilce bir eylemdir, hatta inceden inceye ima edilen ve haddi aşan bir tehdittir. O fotoğrafta yer alan portrenin aslı III. Selim’e aittir. Sultan Selim, yozlaşmış ve asi yeniçeri ordusunu lağveden reformcu bir padişahtır. Yeniçerinin yerini alacak modern bir ordu oluşturmaya çalışırken, yeniçeri ayaklanmış ve saraydaki bazı hain siyasetçilerin de katkısıyla Sultan Selim maalesef katledilmiştir. The Economist dergisi başbakanımıza yönelik bu basit fotoğraf oyunuyla neyi ima etmeye çalışıyor? Bu vesileyle, Sultan Selim’i rahmetle anar, The Economist'in seçtiği bu portrenin sadece Türkiye hakkındaki genel cehaletinin bir yansıması olduğunu umarım."