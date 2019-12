-BAĞIŞ ''BİRİZ'' KONSERİNİ DEĞERLENDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 07.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Biriz'' konserinin, Türkiye'de özlenen ve arzu edilen tabloyu ortaya koyması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, ''Konserin en önemli özelliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit, özgür ve birbirini seven vatandaşları olarak birliğimizi, beraberliğimizi simgeliyor olmasıdır. İşte 'milli birlik ve kardeşlik' derken biz de bunu kastediyorduk'' dedi. Egemen Bağış, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında dün gece gerçekleştirilen ve sanatçı Demir Demirkan'ın projesi olan ''Biriz'' konseri ile ilgili yaptığı açıklamada, konserde, Türkiye'nin tüm renkleri ve zenginlikleriyle, ülkeye Eurovision birinciliği kazandırarak herkesin gururu olan Sertab Erener'in ve beyefendiliğiyle herkesin takdirini kazanmış Demir Demirkan'ın bulunduğunu söyledi. Bakan Bağış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yakından takip ettiği, hatta bazı yurt dışı seyahatlerinde yanında götürdüğü Antakya Medeniyetler Korosu ile sevilen tarzlarıyla sanatçılar Aynur ve Ayşenur Kolivar'ın da konserde yer aldığını ifade etti. Konserin, Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Bakan Bağış, ''Konserin en önemli özelliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit, özgür ve birbirini seven vatandaşları olarak birliğimizi, beraberliğimizi simgeliyor olmasıdır. İşte 'milli birlik ve kardeşlik' derken biz de bunu kastediyorduk. Türkiye'nin gerçekten arzu ettiği kucaklaşmayı bu gece burada hep birlikte göreceğiz'' dedi. Bağış, sanatı gelişmiş toplumların, aynı zamanda demokratik ve insan haklarını benimsemiş toplumlar olmasının bir tesadüf olmadığını, baskıcı rejimlerde ise sanatın köreldiğinin görüldüğünü belirtti. -''TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ GÜÇLENDİ''- Türkiye'nin bugün geldiği noktada demokrasinin güçlendiğini, bireysel özgürlüklerin arttığını anlatan Bağış, Türkiye'nin her geçen gün AB standartlarında çağdaş bir ülke olma ve Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine çıkma yolunda ilerlediğini kaydetti. Bakan Bağış, son yıllarda Türkiye'de kültür sanat alanında önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çekerek, İstanbul Modern gibi bir müzenin gelecek hafta 5. yılını kutlayacağını hatırlattı. Bağış, böyle bir müzenin 3 milyonun üzerinde bir insanı ağırlamış olmasının, her geçen gün yeni sanatsal mekanların faaliyete geçmesinin önemli göstergeler olduğunu belirtti. Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının, Türkiye'nin önde gelen sorunlarına ilişkin mesajlarını korkmadan, çekinmeden verebildiklerini, eskiden tabu kabul edilen konularda yorumlarda bulunabildiklerini bildiren Bağış, ''Sanat, siyaset ve kültürel anlamda yaşanan gelişmeler gösteriyor ki; Türkiye doğru yolda. Yeter ki; birbirimizi sevelim, kucaklayalım. Türkiye'nin potansiyeli çok fazla, çok daha güzel yarınlar ülkemizi ve bizi bekliyor'' diye konuştu.