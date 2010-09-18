-BAĞIŞ: BİREYSEL REKLAM ÇABASI İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ayasofya'da ayin talebine ilişkin, ''Bunlar birtakım şahısların bireysel reklam çabalarından başka bir şey değildir'' dedi. Bağış, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ayasofya'da ayin talebine ilişkin soru üzerine Bağış, bunların birtakım şahısların bireysel reklam çabalarından başka bir şey olmadığını belirterek, şöyle devam etti: ''Yunan hükümeti bu girişimin arkasında olmadığını ve bunu kınadığını ilan etti. İstanbul'daki Patrikhane bu işin arkasında olmadığını ve bunun çok yanlış bir girişim olduğunu ilan etti. Kültür ve Turizm Bakanımız da bu işin yanlış olduğunu ilan etti, ama birileri kendi çapında birtakım provokatif eylem ve reklam yapmak istiyor. Onları sizler ciddiye aldıkça, onlar da yaptıkları işin çok önemli bir şey olduğunu zannediyorlar. Ben bunlar için konuşmayı bile abesle iştigal kabul ediyorum.'' Bir gazetecinin, ''BBP'lilerin, ayin talebini protesto için Ayasofya'da namaz kılacaklarının'' ifade edildiğini söylemesi üzerine de Bağış, bundan haberi olmadığını kaydetti. Egemen Bağış, bu tür girişimlerin hiçbirinin şu anda Türkiye'nin dünyadaki barış çabalarına çok ciddi bir katkısı olmayacağını vurgulayarak, ''Bunları oturup tartışırız, ama böyle oldu bittilerle ayin yapmak veya herhangi başka bir eylem yapmanın hiç kimseye faydası olacağına inanmıyorum. İstanbul'da namaz kılmak isteyenlerin namaz kılabilecekleri oldukça fazla opsiyonumuz, camimiz var. Ayin yapmak isteyen Hristiyanların da ayin yapabilecekleri kiliseler var. Ama oldu bitti ile birtakım reklam peşinde koşan şahıs ve grupların girişimlerini doğru bulmuyorum'' diye konuştu.