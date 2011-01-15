-BAĞIŞ: BDP VE MHP TEK LİSTE GİRSİN SEÇİMLERE İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, MHP ve BDP'nin ''birbirlerinin ruh ikizi olduklarını, tamamen terör ve ırkçılık üzerinden siyaset yapmaya çalıştıklarını'' belirterek ''Buradan çağrıda bunuyoruz; BDP ve MHP bari tek listede girsin seçimlere'' dedi. AK Parti Fatih İlçe Danışma Kurulu toplantısında konuşan Bağış, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den döndüklerini belirterek, Macaristan'ın AB dönem başkanlığını üstlendiğini hatırlattı. Bağış, 4,5 yıldır unutulan bir geleneği başlatan Macaristan'ın, AB'nin zirvelerine aday ülkelerin de davet edilmesi adına çok önemli bir adım attığını belirterek, Türkiye'nin 4,5 yıl aradan sonra diğer aday ülkelerle birlikte AB'nin bakanlar toplantısına katıldığını söyledi. -''BANKALAR BIRAKIN ZARAR ETMEYİ, HEPSİ KAR ETTİ''- Artık Türkiye'nin ''Avrupa'nın hasta adamı'' olmadığını kaydeden Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye, Avrupa'nın dinamik aktörlerinden bir tanesi. Bakın dün AB'nin dış politika ve güvenlik yüksek temsilcisi ülkemizdeydi. Bugün Lübnan'ın Başbakanı ülkemizdeydi. Ülkesindeki iç krizin aşılması için Başbakanımızla görüştü. Rusya ile Gürcistan, Pakistan ile Afganistan ve Bosna Hersek ile Sırbistan arasında da arabuluculuğu biz yapıyoruz. Türkiye hem Medeniyetler İttifakı projesine eş başkanlık yapıyor hem İslam Konferansı Örgütünün genel sekreterliğini üstleniyor hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde gerçekten muazzam bir performans ortaya koyuyor. Öte yandan Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. 2010 yılının ilk yarısında yüzde 11, yıl ortalamasında ise yaklaşık yüzde 8-8,5 civarında bir büyüme sağladı. Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde ekonomik kriz bankaların patır patır dökülmesine sebep olurken, AB üyesi ülkeler kendi bankalarını kurtarmak için kendi hazinelerinden oluk oluk para desteği verirken, Türkiye'de 2002'den bu yana hiçbir banka bırakın zarar etmeyi, hepsi kar etti.'' -''HALA KORKULARLA TOPLUMU ÜRKÜTMEYE ÇALIŞIYORLAR''- AK Parti'yi yürüdüğü yolda bezdirmek isteyenler olduğunu vurgulayan Bağış, şöyle devam etti: ''Hep önümüze muz kabukları koymak istediler. İnsanlarımızı korkutmak istediler. (Bunlar sizin yaşam tarzınıza karışır) dediler. (Sizin kılık kıyafetinize karışır) dediler. Bugün hala korkularla toplumu ürkütmeye çalışıyorlar. Hiç hak etmediğimiz konularda AK Parti'yi sanki bu ülkede birilerinin yaşam tarzına karışacakmış gibi göstermeye çalışan zihniyetler var. Bu yüzden Başbakanımız belki yüzüncü kez, üç yüzüncü kez bir daha söyledi. Biz bu ülkede herkesin dilediği gibi yaşamasının güvencesiyiz. (Bu ülkeye irtica gelecek) dediler. Yıllardır insan hakları bahanesiyle gelmeyen U2 geldi, konser verdi. (Laiklik elden gidiyor) dediler, gide gide Deniz Baykal gitti. İnanın bana, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine, O'nun çağdaş medeniyetler seviyesine çıkma hedefine hiçbir parti AK Parti kadar sahip çıkmamıştır.'' -''BDP VE MHP BARİ TEK LİSTEDE GİRSİN SEÇİMLERE''- Anamuhalefet partisinin bu tür korkuları körüklemek için bir çaba içinde olduğunu savunan Bağış, ''Bir yandan da birbirlerinin ruh ikizi olmuş MHP ve BDP, tamamen terör ve ırkçılık üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Madem ki bu kadar yakın görüşleriniz var, işte önümüzde seçimler var. Buradan çağrıda bunuyoruz; BDP ve MHP bari tek listede girsin seçimlere. Çünkü yaklaşımları aynı'' diye konuştu. Bağış, milletin oynanan oyunların farkında olduğunu ve Haziran ayında yapılacak seçimlerde gereken cevabı vereceğini kaydetti.