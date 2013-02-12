Bağış: Başörtüsü için yönetmelik hazırlıyoruz

Hükümet kamuda çalışanlara başörtüsü düzenlemesinin de ilk adımını atmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Başbakan Erdoğan'a konuyla ilgili hazırladığı raporu sundu. Bağış, Bakanlar Kurulu'nda konuyla ilgili yaptığı sunumda başörtüsü serbestisi için kanun değil, yönetmelik hazırlandığına vurgu yaptı. Bağışın raporunda kamuda başörtüsü yasağının dayanağı olmadığına da değinildi.

AB Bakanlığı'nın raporu önce kamuoyuna açıklanacak ardından da konu tartışmaya açılıp yönetmelik düzenlemesi süreci başlayacak.

Raporda resmi kurumlarda türban yasağının 1982 yılında getirildiği ve birçok ülkede örneğinin bulunmadığı belirtiliyor. Ayrıca, raporda Avrupa ülkelerindeki uygulamalardan örnekler var.

Kamuda Başörtüsü Raporu'nda, Türkiye ile benzer yasak uygulayan tek ülkenin Fransa olduğu vurgulanıyor. Almanya'da sadece devlet okullarında başörtüsü yasak. Belçika'da burka ve peçe gibi yüzü tamamen örten objeler, Hollanda'da sadece polis ve yargı görevlilerinin başörtü takması yasak.

Danimarka'da ise bu yasak sadece yargıçlarla sınırlı. İngilterede yine Adalet Bakanlığı çalışanlarının profesyonel giyinmeleri konusunda yönetmelik var.

Avusturya, Finlandiya, Güney Kıbrıs, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İrlanda ve İspanya'da ise kamuda başörtüsü yasağı ile ilgili bir kanun ve yönetmelik bulunmuyor.