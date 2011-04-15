-BAĞIŞ: AVRUPA'NIN TRUVA ATI OLMAK İSTEMİYORUZ LJUBLJANA (A.A) - 15.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Türkiye, Avrupa'nın Truva atı olmak istemiyor'' dedi. Bağış, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da, Anadolu Ateşi ekibinin sunacağı Truva oyunu öncesinde yaptığı konuşmada, oyun hakkında bilgi verirken "Kişisel hırs, vizyonsuzluğun istemeden de olsa insanları savaşa sürüklediğini" belirtti. Yaklaşık 5 bin kişiye seslenen Bağış, gösterideki dansın bu savaşların barışa dönüştürülmesini sembolize ettiğini kaydetti. Bağış, Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin çağın en büyük barış projesi olduğunu vurguladı. "Türkiye'nin Avrupa'nın Truva atı olmak istemediğini" belirten Bağış, "Aksine, biz Avrupa'da herkesle anlaşarak, iletişim kurarak, Avrupa'nın sorunlarına çözüm üreterek katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu. Anadolu Ateşi'nin Anadolu'nun canlılığını, ateşini ve dinamizmini sembolize ettiğini ifade eden Bağış, "Türkiye'nin AB üyeliğinin de birliğe dinamizm kazandıracağını" söyledi. Slovenya'ya önemli bir tarihte resmi ziyarette bulunduğunu anımsatan Bağış, 14 Nisan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliğine ilk başvuru yaptığı tarih olduğunu kaydetti. Türkiye'nin AB'ye üyelik için çok bekletildiğini ifade eden Bağış, "Biz Anadolu Ateşi'nin ritmi gibi üyelik sürecimizi hızlandırmak istiyoruz" dedi. Bağış'ın İngilizce yaptığı ve Sloven diline tercüme edilen konuşmasını salonu dolduran beş bin sanatsever coşkuyla alkışladı. Egemen Bağış, ev sahipliğini yaptığı Anadolu Ateşi-Truva gösterisini, Türkiye'nin Ljubljana Büyükelçisi Derya Kanbay, heyet üyeleri ve basın mensuplarıyla birlikte şeref locasından izledi, gösterinin ardında sahneye çıkarak Anadolu Ateşi yönetmeni Mustafa Erdoğan ve sanatçıları kutladı. Slovenya'daki resmi temaslarına bugün başlayacak olan Bağış, cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı ve parlamentonun AB komisyonu üyeleri ile görüşecek.