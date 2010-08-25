-BAĞIŞ ATIL KUTOĞLU'NUN RESEPSİYONUNA KATILDI İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, modacı Atıl Kutoğlu'nun ''İstanbul Fashion Week 2010'' kapsamında verdiği resepsiyona katıldı. Bağış, Swissotel'deki Chalet Restoranda düzenlenen resepsiyona eşi Beyhan Bağış ile geldi. Resepsiyona, Demet Şener, İbrahim Kutluay, Osmanlı hanedanından Osman Selahaddin Osmanoğlu, Arzu Enver Eroğan, Ömer Eroğan, Nilüfer Sultan, Zeynep Osman ve Candan Osmanoğlu ile Kutoğlu'nun defilesinde podyuma çıkan mankenler katıldı. -BAĞIŞ VE GÜNAY, ''iSTANBUL CONTRAST'' SERGİSİNDE- Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''İstanbul Fashion Week 2010'' kapsamında Dice Kayek'in ''İstanbul Contrast'' sergisinin açılışına katıldı. Bağış, İstanbul Modern'de düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Modern'de böyle güzel bir etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutladığını belirtti. İstanbul Modern'e, boş bir depoyken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Oya Eczacıbaşı'nın daveti üzerine geldiklerini anlatan Bağış, Erdoğan'ın, Avrupa Birliği Zirvesine yetiştirilebilecekse müze yapılabileceği talimatını verdiğini söyledi. 2004 yılında İstanbul Modern'in açılışını yaptıklarında Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerine başlama ihtimalinin düşük olduğunu kaydeden Bağış, ''Ama 17 Aralık Zirvesine Brüksel'e gittiğimizde Avrupalı liderlerin hepsi İstanbul Modern'i soruyordu. O günden bugüne İstanbul Modern, Türkiye'nin Avrupa macerasında çok önemli bir mihenk taşı oldu. Bugün de Türkiye'yi Avrupa'da çok başarılı bir şekilde tanıtan, Türkiye'nin sadece klasik sanatlarda değil, aynı zamanda tasarımda da çok ciddi bir iddiası olduğunu ortaya koyan Ayşe ve Ece Ege, bu akşam bize çok güzel bir sergi hazırladılar'' diye konuştu. Yoğun bir kampanya döneminde olduklarını, Türkiye'de farklı bir döneme geçildiğini anlatan Bağış, ''Türkiye, 1959 yılından bu yana AB'ye üye olmaya çalışıyor, ama olamıyor. Çünkü 1960'dan bu yana Türkiye darbe anayasalarıyla yönetiliyor. 12 Eylül günü Türkiye'nin tarihinde çok önemli bir adım atacağız'' dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu tür sanat çalışmalarının İstanbul'a çok yakıştığını ifade etti. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ise İstanbul'un kültürel farklılıklarını irdeleyen serginin daha önce Paris'te açıldığını, ancak esin kaynağı olan 2010 Avrupa Kültür Başkenti (AKB) İstanbul'da izleyicisiyle buluşmasının farklı bir anlam taşıdığını kaydetti. Eczacıbaşı, serginin, İstanbul 2010 AKB Ajansının desteğiyle gerçekleştirildiğini ifade etti. İstanbul 2010 AKB Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de İstanbul'un muhteşem kültür mirasından ve şehrin önemli sembollerinden aldıkları ilhamla moda dünyasına sundukları tasarımları dolayısıyla Dice Kayek markasının sahipleri Ayşe ve Ece Ege'yi kutladı. Açılışa, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın eşi Beyhan Bağış, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın kızı Pınar Günay, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, Semahat Arsel ve Burhan Öcal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.