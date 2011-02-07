Bağış: ABD'nin desteğinin devamını bekliyoruz

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "ABD'nin, Türkiye'nin daha da demokratik, çağdaş ve şeffaf bir ülke olması için çok önemli bir süreç olan AB sürecine desteğinin devamını beklediklerini" söyledi.





Bağış, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone'yi Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde (ABGS) kabul etti. Kabulde, ABD'nin Türkiye'nin AB tam üyelik sürecine bugüne kadar hep destek verdiğini dile getiren Bağış, bu desteğin hem demokratlar hem de cumhuriyetçilerin yönetimlerinde devam ettiğini ifade etti. Bu desteği "çok büyük bir şükranla" izlediklerini kaydeden Bağış, Riccardone'nin de yeni görevinde bu geleneksel desteği sürdüreceğine inandığını belirtti.





Bağış, şunları söyledi:





"ABD benim de 17 yılımı geçirdiğim, üniversite tahsilimi yaptığım, ilk işimi kurduğum, eşimle tanıştığım bir ülke. Onun için iyi bildiğim bir ülke. Sayın Büyükelçiyle önümüzdeki dönemde de özellikle Ortadoğu'da yaşanan olaylar çerçevesinde Türkiye'nin daha da demokratik, daha da çağdaş, daha da şeffaf ve daha da müreffeh bir ülke olması için çok önemli bir süreç olan AB sürecine desteğinin devamını bekliyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu görev sırasında da her türlü işbirliğini birlikte gerçekleştirerek ülkelerimizin ortak idealleri olan konularda beraber başarılara imza atacağımızı ümit ediyorum. Kendisine hayırlı olsun diyorum, hoşgeldiniz."







ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone





ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone de "hoşbulduk" diyerek başladığı ve Türkçe devam ettiği konuşmasında, Bakan Bağış'la tanışmak için uzun zamandır beklediğini belirterek kendisiyle tanışmaktan onur duyduğunu söyledi.





Bağış ile, Türkiye'de ve ABD'de çok değerli ortak arkadaşları olduğunu belirten Ricciardone, "Bugün özellikle nezaket ziyareti için geldim. Aynı zamanda görüşlerinizi öğrenmek için geldim. Herşey için çok teşekkür ederim" dedi.





Ricciardone, bir gazetecinin Türkiye'nin AB sürecine yönelik tutumlarını sorması üzerine, "ABD olarak, Türkiye'nin AB ortaklık sürecini devamlı olarak destekliyoruz" dedi.





Gazetecilerin Mısır'daki olayları sorması üzerine de Ricciardone, İngilizce verdiği cevapta, kendi asıl görevinin Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler olduğunu belirterek, "Mısır konusunda ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın dediği gibi, biz Mısır devleti ve halkı için şeffaf, demokratik ve barışçı bir geçiş sürecini destekliyoruz. Mısır halkının ve devletinin bu zorlukları aşacağına inanıyorum. Ve bu olayların sonuçlanmasının ardından Mısır daha da güçlenecektir. Clinton'ın da dediği gibi, bu, Mısır için bir fırsattır. Gördüğüm kadarıyla Mısır halkı modern demokrasiye ulaşmak için bu fırsatı değerlendiriyor" diye konuştu.





