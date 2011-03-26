-BAĞIŞ: "LİBYA'DA OLDUBİTTİYİ ENGELLEDİK" ÜSKÜP (A.A) - 26.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin Libya konusunda "U dönüşü" yapmadığını belirterek, "Biz Libya'da oldubittiyi engelledik. Başbakan 'NATO'nun Libya'da ne işi var' demeseydi, Birleşmiş Milletler kararı beklenmeden NATO'yu haftalar önce Libya'ya sokacaklardı" dedi. Makedonya'yı ziyaret eden Bağış, Türkiye'nin Libya politikasını ve Libya'ya düzenlenen askeri operasyonu değerlendirdi. Türkiye'nin Libya'daki gelişmeleri başından beri çok yakından takip ettiğini belirten Egemen Bağış, bu konuda istikrarlı ve akılcı bir politika izlendiğini bildirdi. Bağış, Türkiye'nin Libya konusunda "U dönüşü" yapmadığını kaydederek şunları söyledi: "Biz Libya'da oldubittiyi engelledik. Eğer Başbakanımız 'NATO'nun Libya'da ne işi var' demeseydi, Birleşmiş Milletler kararı beklenmeden NATO'yu haftalar önce Libya'ya sokacaklardı ya da kendileri yine öne atlayacaktı ve 'Biz NATO'yuz' diyeceklerdi. NATO'nun Libya'ya tek taraflı ve plansız-programsız biçimde müdahalesinin önüne geçtik. Bu zaten bir NATO operasyonu değil, çok uluslu koalisyon operasyonu. Böyle bir harekata komuta edecek başka bir organ yok. Bilgi ve birikim NATO'da. O yüzden NATO koordine ediyor. NATO'nun komuta kontrolü olmazsa Batı Avrupalı müttefiklerimiz birbirini bombalar, uçaklar üsse inip kalkarken çarpışır. Çünkü bazı müttefikler çok telaşlılar." Türkiye'nin karar mekanizmalarının tam ortasında olduğunu ifade eden Egemen Bağış, "Ne olacaksa NATO üyesi olarak bizim onayımızla oluyor. NATO'da oybirliği olmadan hareket edilemez. Edilirse kanunsuz olur. Sorumluluk ve vebal o hareketi yapanların olur" diye konuştu.