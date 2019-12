-Bağış: "Avro ve AB'nin geleceği Türkiye'nin üyeliğinde" İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, avronun ve AB'nin geleceğinin Türkiye'nin üyeliğinde olduğunu belirterek, ''AB için açık adres Uzakdoğu değil, yakın doğudur. Ellerine dürbün alıp uzaklarda çare arayacaklarına, hemen yanı başlarındaki Türkiye'ye baksınlar'' dedi. Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Pendik İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan Bağış, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimini ziyaretine değinerek, ''Türkiye'nin hamleleri karsısında apar topar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret edenlerin peşini gerçekler bırakmayacaktır. Uluslararası hukuk kelimesi onların ağzına yakışmıyor. Hangi hakla uluslararası hukuk kavramını ağızlarına alabiliyorlar. Orada şov yapıp aklınca 'hodri meydan' diyenler, 'one minute'ün yarattığı gaz sancısını içlerinden atamıyorlar. Çözümsüzlükten beslenenlerin sofrasında artık hazır yemek kalmamıştır. Rumlar ve AB için çözümden başka bir seçenek yoktur'' diye konuştu. Yunanistan'ın yaşadıklarını Rumların ibretle izlemesi gerektiğini dile getiren Bağış, ''Rumlar, garantör ülkelerinin bu durumunu bile istismar edip, Yunanistan üzerinde tahakküm kurmaya çalışacaklardır. Temmuz 2012'ye kadar bu derenin altından daha çok sular akar'' dedi. Yunanistan Başbakanının Merkel'le olan fotoğrafının basına yansımasından sonra Yunan hükümetinin referandumdan vazgeçtiğine dikkati çeken Bağış, şunları kaydetti: ''Avrupa Birliği derin bir oh çekti. Ama böyle giderse oh çekecek nefesi kalmayacak. Avrupalıların 'şimdi keşke Yunanistan yerine Türkiye üye olsaydı' serzenişlerini duyar gibi oluyoruz. Avronun geleceği de AB'nin geleceği de Türkiye'nin üyeliğinde. AB için açık adres Uzakdoğu değil, yakın doğudur. Ellerine dürbün alıp uzaklarda çare arayacaklarına, hemen yanı başlarındaki Türkiye'ye baksınlar.''