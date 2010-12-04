-BAĞIŞ: "ANA MUHALEFET WIKILEAKS'E SARILDI" İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ana muhalefetin umut olarak Wikileaks'e sarıldığını belirterek, ''Eskiden bunlar Teksas, Tommiks okurdu, şimdi Wikileaks okuyorlar ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar sinekten yağ çıkaramazlar'' dedi. Bakan Bağış, AK Parti Beşiktaş İlçe Danışma Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, 8 yıldır Türkiye için ter döktüklerini, Türkiye'nin kalkınması, daha demokratik, şeffaf, saygın, zengin ve barış içinde bir ülke olması için çabaladıklarını belirtti. Türkiye'de artık birçok şeyin değiştiğini aktaran Bağış, ''Uykusuz geçen gecelerin, ailemizden, sevdiklerimizden uzakta geçirdiğimiz günlerin boşa geçmediğini, bu ülkede gerçekten bir şeylerin değiştiğini görüyoruz'' diye konuştu. Bağış, Türkiye'de artık düşünmeye bile korkulan şeylerin konuşulabildiğini, tartışılabildiğini belirterek, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılamamış hizmetlerin halk tarafından kanıksandığını gördüklerini bildirdi. -''ANA MUHALEFETİN GANDİ'YE İMRENEN BAŞKANI...''- AK Parti'nin maraton koştuğunu, daha bu ülkede çözülmesi gereken sorunların, yapılması gereken hizmetlerin olduğunu anlatan Bağış, bu nedenle AK Parti'lilerin daha çok terlemesi ve bu milletin önünü iyice açması gerektiğini söyledi. Bakan Bağış, şöyle devam etti: ''Bundan tabii bizim muhalefet rahatsız oluyor. Hep söylüyorum, 'nazar etme ne olur, çalış senin de olur.' Ama muhalefet artık denize düşen misali neye sarılacaklarını şaşırmış durumdalar. Şimdi umutları Wikileaks'e sarılmış durumdalar. Sabahlara kadar uykusuz kalıp, bunların peşine düştüler. Eskiden bunlar Teksas, Tommiks okurdu, şimdi Wikileaks okuyorlar ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar sinekten yağ çıkaramazlar. Çok şükür Sayın Başbakanımızın söylediği gibi, bizim abdestimizden şüphemiz yok. Onun için namazımızı rahat kılarız. Şimdi ana muhalefet partisinin, Hindistan'ın Gandi'sine imrenen çok Sayın Başkanı, bu resmi ve gizli olduğu iddia edilen fitne maksatlı birtakım elektronik yazılara dayanarak Sayın Başbakanımıza, 'şu İsviçre'deki banka hesapları konusunda açıklama yap' dedi. Dünyada 11 Eylül diye bir olay yaşandı. 11 Eylül'den sonra ABD, İsviçre'deki bütün banka bilgilerini talep etti ve aldı. O günden sonra bankacılık yasaları bütün dünyada değişti. Nakit transferleriyle ilgili çok ciddi önlemler alındı. Türkiye de bunlara destek verdi. Çünkü terörle mücadelede biz uluslararası bir platformdan yana olduğumuzu dile getirmiştik. İsviçre'deki bankalarda kimin nesi var zaten Amerikalılar 11 Eylül'den sonra aldıkları bilgiler çerçevesinde çok iyi biliyorlar, ellerinde bu bilgiler var. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkenin Başbakanı, İsviçre'de bankalarda hesapları olsa, bunu bildiğini bildiği Amerika Birleşik Devletleri'ne ne 1 Mart'ta ne son NATO zirvesinde ne daha önceki NATO zirvelerinde bu kadar dik durabilir miydi? Biraz mantıkla düşünün.