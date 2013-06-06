Bağış: 11 terörist grup insanları Gezi Parkı eylemlerine teşvik etti

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylara ilişkin olarak, "Şu ana kadar 11 terörist grubun, insanları bu gösterinin bir parçası olmaları konusunda teşvik ettiğini tespit ettik. Durumu bir vandalizm kampanyası haline çevirdiler ve bunu hiçbir ülke kabul edemez" dedi.

BBC World News'ün konuğu olan AB Bakanı Bağış, kanalın Ortadoğu Editörü Jeremy Bowen'ın Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylara ilişkin sorularını yanıtladı.

Olaylarda büyük bir provokasyon yaşandığını dile getiren Bağış, her şeyin, İstanbul'un merkezindeki bir parkta bulunan ağaçları korumak amacıyla son derece barışçıl ve samimi bir gösteri olarak başladığını söyledi. Sonrasında polis kuvvetlerinin biber gazını yanlış kullandığını ifade eden Bağış, tansiyonun yükselmesinden kimin sorumlu olduğunun belirlenmesi için incelemelerin başlatıldığını kaydetti.

Bowen'ın, "O halde göstericilere yönelik aşırı güç kullanımına hükümetin talimatlarının neden olmadığını söylüyorsunuz" şeklindeki sözleri üzerine Bağış, "Bunun kimin talimatıyla gerçekleştirildiğini şu anda araştırıyoruz. Soruşturmanın raporu elime ulaşmadan bir şey söyleyemem. Bu elimize ulaştığında, gerekli analizi yapacağız ve harekete geçeceğiz" diye konuştu.

Gösterilerin samimiyetle başladığını yineleyen Bağış, ancak sürece başka grupların dahil olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 11 terörist grubun, insanları bu gösterinin bir parçası olmaları konusunda teşvik ettiğini tespit ettik. Durumu bir vandalizm kampanyası haline çevirdiler ve bunu hiçbir ülke kabul edemez" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yaşadığı dönüşüme de dikkati çeken Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, hiçbir zaman bugün olduğu kadar demokratik, şeffaf ve müreffeh olmamıştı. AB meselelerine kendimizi adadık ve yasalarımızda sürekli reformlar yapıyoruz. Şunu söylemek istiyorum, son derece meşru ve samimi bazı endişeler var ancak ne yazık ki bu insanların söyledikleri her şeyi suistimal edenler de mevcut. Türkiye'nin gelişmesinden, güçlenmesinden ve bölgenin yükselen yıldızı haline gelmesinden rahatsızlık ve mutsuzluk duyanlar var." Türkiye'nin 200 yılı aşkın süredir İslam ve demokrasi kültürünün bir arada yaşadığı bir ülke olduğunu vurgulayan Bağış, "Şu anda, her gün kendi vatandaşlarından 100, 150 tanesini öldürenler var ve onlar Türkiye'nin katettiği ilerlemeden mutsuzlar" dedi.

Bowen'ın, Türk hükümetinin ciddi siyasi meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu söylemesi üzerine Egemen Bağış, "Siyasi meydan okumaları biz memnuniyetle karşılarız. Dokuz ay içinde seçimler var ve seçmenlerin sesini dinleyeceğiz. Eğer insanlar bu hükümetin gitmesi gerektiğini düşünüyorlarsa bu sorunu seçim sandığında halletmeliler. Burası kamuoyunun önemli olduğu bir demokrasi ve biz de kamuoyuna kulak veriyoruz" şeklinde konuştu.