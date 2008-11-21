Bağırsak kanserinde erken tanı umudu

Tel Aviv Üniversitesi Sackler Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Profesör Nadir Arber, geliştirdiği testin, bağırsak kanserinin işareti olan kanda bağırsak polipleri hücrelerini çok yüksek derecede hassasiyet ve doğrulukla tespit edebildiğini belirtti.Test, serbest kaldığında kanser gelişimine neden olan geni şifreleyen bir proteinin tespit edilmesi temelinde oluşturuldu.Arber, kanda çok düşük seviyede bulunan ve bağırsak polipleri tarafından salgılanan biyolojik göstergeleri kullanarak yapılan testin doğruluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu belirtti.Şu anda kullanılmakta olar forego kolonoskopi testi 1500 dolar civarına mâl olurken, Arber tarafından geliştirilen testin 50 ila 100 dolar civarına mal olması bekleniyor.