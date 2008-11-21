T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bağırsak kanserinde erken tanı umudu

İsrailli bir doktor, bağırsak kanserini ağrısız ve ucuz bir kan testiyle tespit eden basit bir erken tanı yöntemi geliştirdi.

21 Kasım 2008 02:00

İsrailli bir doktor, bağırsak kanserini ağrısız ve son derece ucuz bir kan testiyle tespit eden basit bir erken tanı yöntemi geliştirdi. 

Yetersiz uyku ve hareketsizlik kanser nedeni

Alkol ve sigara gırtlak kanserini tetikliyor

Tel Aviv Üniversitesi Sackler Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Profesör Nadir Arber, geliştirdiği testin, bağırsak kanserinin işareti olan kanda bağırsak polipleri hücrelerini çok yüksek derecede hassasiyet ve doğrulukla tespit edebildiğini belirtti.

Test, serbest kaldığında kanser gelişimine neden olan geni şifreleyen bir proteinin tespit edilmesi temelinde oluşturuldu.

Arber, kanda çok düşük seviyede bulunan ve bağırsak polipleri tarafından salgılanan biyolojik göstergeleri kullanarak yapılan testin doğruluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu belirtti.

Şu anda kullanılmakta olar forego kolonoskopi testi 1500 dolar civarına mâl olurken, Arber tarafından geliştirilen testin 50 ila 100 dolar civarına mal olması bekleniyor.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24