-BAĞIRAN PAZARCIYA 500 LİRA CEZA EDİRNE (A.A) - 18.02.2011 - Mart ayında yürürlüğe girecek olan, kamuoyunda ''Hal Yasası'' olarak bilinen Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, bir çok konuda yenilik getiriyor. Piyasada darlık yaratmaktan, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermeye, malların, gıda güvenliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara aykırı olarak satışa sunulmasından, halde oluşan mal atıklarının ayıklanarak hal içinde ya da dışında toptan veya perakende satılmasına, ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması ya da hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satılmasından, malın miktarının, satış değerinin, komisyon oranı veya ücretinin ya da kanuni kesintilerin üreticiye gerçeğe uygun olmayarak intikal ettirilmesine kadar pek çok yasaklanmanın getirildiği yasada ilgi çekici bir diğer kısıtlamada yüksek sesli pazarcıya geliyor. -ÇEVREYİ RAHATSIZ EDEREK SATIŞ YAPAN 500 LİRAYI GÖZDEN ÇIKARACAK- Bağırışlarıyla müşteri kapma yarışında öne geçmek isteyen bazı pazarcılar, yürürlüğe girecek yasayla daha sessiz olmak zorundalar. Çünkü hal yasasının en dikkat çekici madde ise, pazar yerlerinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılmasının, alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiili kötü muamelede bulunulmasının önüne geçilmesi amaçlıyor. Toplum huzurunu düşünerek yasaya konan madde uyarınca, gürültülü satış yapan, sözlü ve fiili kötü muamelede bulunan kişilere 500 lira idari para cezası uygulanacak. -''DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE BÖYLE BİR SATIŞ YOK''- Edirne Pazarcılar, Manavlar ve Seyyar Satıcılar Odası Başkanı Recep Ali Yaykın, yürürlüğe girecek yasadan beklentilerinin çok olduğunu söyledi. Düzenlemelerle hem ülke, hem de tüketici ekonomisine katkı sağlanacağını ifade eden Yaykın, şunları kaydetti: ''Hal rusum fiyatları yüksek, bu fiyatlara aşağıya çekilince tabii ki tüketiciye yansıyacak. Müstahsil açısından da kolaylıklar gelen yasada, müstahsil hale girmeden direk üreticiden malı alabilecek. Yasayla birlikte yüzde 60'lık kayıt dışılık da kayıt içerisine alınmış olacak. Bununda ülke ekonomisine katkısı olacak.'' Yaykın, yasada yer alan ''Toptancı halinde veya pazar yerlerinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılması, alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiili kötü muamelede bulunulması'' halinde ceza öngören maddeyi de değerlendirerek, ''Ürününü, bağırarak satma usulü dünyanın hiç bir yerinde yok. Kanunda böyle bir madde var, uygulanırsa vatandaşın huzuru açısından iyi olur'' dedi. Pazarcı esnaflarından, Nasut Özcan ise yasayla birlikte pazarcıların gürültüsü satış yapmalarını sağlayacak maddeyi desteklediklerini söyledi.