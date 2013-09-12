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Dünya

Bağımsızlık için 400 kilometrelik insan zinciri

İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya’da yüz binlerce kişi, bağımsızlık talebiyle insan zinciri oluşturdu

12 Eylül 2013 16:21

400 kilometrelik insan zinciri, kuzeydeki Pirene dağlarından güneydeki Valencia şehrine kadar uzandı.
Sarı tişört giyen ve mavi, kırmızı, sarı renkli Katalan bayrakları taşıyan göstericiler, şehirler ve köyler boyunca uzanan bir insan zincirine katıldı. Katalan Milli Günü’nde gerçekleşen gösteride 400 kilometrelik insan zinciri, kuzeydeki Pirene dağlarından güneydeki Valencia şehrine kadar uzandı.
İspanya ekonomisinin beşte birini oluşturan kuzeydoğudaki zengin sanayi bölgesi Katalonya’da resesyon ve kamu harcamalarındaki kesintiler, bağımsızlık taleplerinde artışa neden olmuştu. Son yapılan anketler, Katalonya’daki halkın yüzde 50’ye yakınının bağımsızlık istediğini ortaya koyuyor. Katalanların büyük çoğunluğu, bölgenin bağımsızlığı için referandum yapılmasını talep ediyor.
Başbakan Mariano Rajoy ve Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Artur Mas, bölgeye daha fazla özerk vergilendirme yetkisi verilmesi için görüşmelere hazır olduklarını ifade etmişti.
1989 yılında eski Sovyet cumhuriyetleri, Estonya, Litvanya ve Letonya’da da benzer insan zincirleri oluşturulmuş ve gösteriler sonrası bu ülkeler bağımsızlıklarını kazanmıştı.

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