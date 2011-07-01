-BAĞIMSIZLARIN İTİRAZI ÜST MAHKEMEDE DİYARBAKIR (A.A) - 01.07.2011 - BDP'nin desteklediği ve terör örgütü KCK davasından tutuklu olan 5 bağımsız milletvekili ile milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin tutukluluğunun devamına ilişkin karara itiraz edildi. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü KCK davasından tutuklu Şırnak Bağımsız Milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız, Van Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş, Mardin Bağımsız Milletvekili Gülser Yıldırım, Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili İbrahim Ayhan ile milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin avukatları, Diyarbakır 5. ve 6. Ağır Ceza Mahkemelerinin bir süre önce sanıkların tahliye isteminin reddine ilişkin verilen karara itiraz için Diyarbakır 6. ve 4. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu. Hatip Dicle, Selma Irmak, Kemal Aktaş, Faysal Sarıyıldız 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan ise Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanıyor. Tutuklu tüm milletvekilleri hakkında, TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca örgüt üyesi ve yöneticisi olma suçundan 7.5 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.