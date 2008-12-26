Bağımsız yaşamayı öğreniyorlar

Gören Kalpler Eğitim Derneği görme engelli gençlere bağımsız hayat eğitimi veriyor. Eğitim kapsamında engellilere bağımsız olarak giyinme ve yemek yeme gibi günlük işler öğretiliyor.



Gören Kalpler Eğitim Derneği, görme engelli gençlere, öz bakım ve günlük yaşam becerileri kazandırmak amacıyla "bağımsız yaşam eğitimi" veriyor.



Dernek Başkanı Erol Sayyıdan, görme engelli gençleri sosyal hayata katabilmek, tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamak için AB destekli "Uygulamalı Bağımsız Yaşam Eğitimi" projesi başlattıklarını söyledi.



Sayyıdan, eğitim kapsamında, 12-20 yaş arasındaki görme engellilerin, bağımsız olarak giyinmeyi, yemek yemeyi, kişisel bakım ve temizlikleri ile giysilerinin bakımını yapmayı, evlerini temizlemeyi, yiyecek, içecek hazırlamayı, alışveriş yapmayı, toplu taşıtları kullanmayı öğrendiklerini belirtti.



Projeyi hayata geçirmek için eğitim merkezinde bir ev ortamı oluşturduklarını dile getiren Sayyıdan, burada ütü masasından, ayakkabı boyasına, tıraş makinesinden, saç fırçasına, temizlik malzemelerinden, çamaşır makinesine kadar günlük yaşamda kullanılan tüm araç gereçlerin bulunduğunu ifade etti. Eğitim merkezine küçük bir mutfak kurduklarını anlatan Sayyıdan, görme engelli gençlerin burada yemek yapıp, bulaşık yıkadığını kaydetti.



Engelli bireylerin toplum içinde kabul görebilmesi için bakımlı olmaları gerektiğine dikkati çeken Sayyıdan, "Engellilerimiz, evde yalnız olduklarında yemeklerini pişirebilmeli, çamaşırlarını yıkayıp, ütülerini yapabilmeli. Hedefimiz gençlerimizin gerçekten ayakları üzerinde durarak toplumla bütünleşmelerini sağlamak" diye konuştu.



‘Çocuklarınıza güven ve fırsat verin, onlara bağımsız yaşayabileceklerini öğretin’ sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Sayyıdan, "Çocuklarının kendi başlarına temel ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini gören aileler de çok mutlu oluyor" dedi.



Oluşturdukları eğitim modelini tüm Türkiye’ye yaymak istediklerini vurgulayan Sayyıdan, projeyi halk eğitim merkezlerine göndermeyi ve bu konuda kurslar düzenlemelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Sayyıdan, eğitici eğitimi yapabilecek alt yapıya sahip olduklarını da sözlerine ekledi.



