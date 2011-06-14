Bağımsız vekillerin ortak geçmişi cezaevi

T24- 36 milletvekiliyle rekor kıran BDP destekli bağımsızlar, TBMM'nin en dikkat çekici grubunu oluşturacak. Kürt ve Türk kökenli erin yanı sıra bir Süryani'yi de Meclis'e sokmayı başaran bağımsızların neredeyse hepsi bir şekilde cezaevinde yatmış.

Dilek Gedik ve Kadir Üründü'nün Akşam'da yayımlanan (14 Haziran 2011) haberi şöyle:

36 bağımsız milletvekilinden 11'ini kadınlar oluştururken, seçilen 6 isim halen çeşitli cezaevlerinre tutuklu bulunuyor.

- Sırrı Süreyya Önder (İstanbul): 49 yaşında. Cezaeviyle lisede tanıştı. 12 Eylül'de cezaevine girdi, 6 yıl kaldı.

- Gülseren Yıldırım (Mardin): 48 yaşında. 2010'da KCK'dan tutuklandı. Halen Mardin Kapalı Cezaevi'nde.

- Şerafettin Elçi (Diyarbakır): 73 yaşında. 12 Mart muhtırası döneminde TKDP sanığı olarak askeri mahkemece yargılandı. 8 ay cezaevinde kaldı.

- Leyla Zana (Diyarbakır): 50 yaşında. ABD'deki bir konuşmasından dokunulmazlığı kalktı. Yıllarca cezaevinde yattı.

- Kemal Aktaş (Van): 53 yaşında. PKK davasından 22 yıl hapis yattı. 2009'da KCK'dan tutuklandı. Halen Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde.

- Murat Bozlak (Adana): 2003'te HADEP'in kapatılması üzerine 5 yıl siyaset yasağı aldı. Kararı AİHM bozdu.

- Halil Aksoy (Ağrı): Toplam 13 yıl hapis ve onlarca davası var.

- Hüsamettin Zenderlioğlu (Bitlis): 1991'de SHP milletvekili oldu. 9,5 yıl hapis yattı.

- Hatip Dicle (Diyarbakır): 1994'te dokunulmazlığı kaldırıldı ve tutuklandı. 2004'teki tahliyesinin ardından 2010'da KCK'dan tutuklandı. Halen tutuklu.

- Sebahat Tuncel (İstanbul): DTP'deyken gözaltına alınıp tutuklandı. 2007 seçimlerde bulunduğu Gebze Cezaevi'nden milletvekili seçildi.

- Ahmet Türk (Mardin): 2009'da DTP'nin kapatılmasıyla Türk'ün milletvekilliği düştü ve 5 yıl siyasi yasağı var.

- Ertuğrul Kürkçü (Mersin): 68 kuşağının önde gelen öğrenci liderlerinden. Kızıldere katliamından sağ kurtulan tek kişi oldu. Sıkıyönetimde yargılandı, ölüm cezasına mahkum edildi, 14 yılını cezaevinde geçirdi. 1986'da tahliye oldu.

- Selma Irmak (Şırnak): HADEP ve DTP çalıştı. 2009 yerel seçimlerine Derik Belediye Başkan adayı iken gözaltına alındı. Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu.

- Faysal Sarıyıldız (Şırnak): 2009'da tutuklandı. Mardin E-Tipi Cezaevi'nde.

- İbrahim Ayhan (Şanlıurfa): Şanlıurfa BDP İl Başkanı iken 2010'da tutuklandı. Şanlıurfa Kapalı Cezaevi'nde.

- Aysel Tuğluk (Van): İnsan Hakları Derneği Üyesi ve Yurtsever Kadınlar Derneği Kurucusu oldu. 23. Dönem Diyarbakır Milletvekili olan Tuğluk'un, 2009'da DTP'nin kapatılmasıyla birlikte siyasi yasaklı olarak milletvekilliği düşürüldü. Halen DTK Eş Başkanlığı görevini yürütüyor.

Seçilmem bir milattır

Mardin'den seçilen Erol Dora, Meclis'in tek Süryani üyesi oldu. 'Siyasetin millet adına yapılan bir görev olduğunu belirten Dora, 'Etnik kimliği Süryani bir insanın, Mardin'den milletvekili seçilmesi bir milattır. Bütün etnik unsurları inançları, ayrıştırmadan, birleştirici olarak, kırdırmadan bölmeden siyaset yapacağız. Artık barış sürecinin egemen olmasını istiyoruz' dedi.

Bir balkon konuşması da benden olsun

Yeni Meclis'in renkli siması olmaya aday Sırrı Süreyya Önder, BDP il binası balkonundan seçmenlerine seslendi: 'Balkon konuşması moda olduğu için bir tane de ben yapayım, dedim. 2. bölge tarihi bir rekor kırdı, bu sadece sizin eseriniz. Sırrı değil de Ahmet, Berivan, Fatma olsaydı da bu oyu alacaktı. Bu dayanışmanın ürünüdür. Devrimciler böyle bir dayanışma iradesi gösterince her kesimden insan da buna destek oldu; bunun kıymetini bilmek de bizim boynumuzun borcudur. '

BDP'nin gözü İmralı'da

Yenİ anayasa tartışmalarında 36 milletvekiliyle en etkili bir grup olan BDP, anayasa görüşmeleri öncesinde bağımsızlar İmralı'dan gelecek mesajı bekliyor.

Ancak gözler öncelikli olarak yarın son bulacak sözde eylemsizlik kararından sonra bölgede yaşanacak gelişmelere çevrilecek.

12 Haziran seçimlerini 'özerklik yürüyüşü' olarak nitelendiren BDP'nin, AKP'den talepleri arasında şu maddeler dikkat çekiyor:

l Abdullah Öcalan dahil tüm tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması.

l Yeni anayasada Kürt kimliğinin tanınması, ana dilde eğitimin güvence altına alınması.

l Demokratik özerklik projesinin hayata geçirilmesi

l Yüzde 10 seçim barajının kaldırılması.

İl rekoru Hakkari'nin, aday rekoru Tüzel'in oldu

BDP'nin il rekorunu yüzde 79.8 ile Hakkari kırarken, 137 bin oyla İstanbul'dan vekil seçilen Levent Tüzel, bağımsızlar arasında en yüksek oyu alan isim oldu. BDP oyunu bu seçimlerde;

Diyarbakır'da yüzde 47'den yüzde 62'ye çıkardı ve 6'da 6 yaptı. BDP'nin oyları, Batman'da yüzde 39'dan 51'e, Şırnak'ta yüzde 52'den yüzde 73'e, Van'da yüzde 34'ten yüzde 50'ye, Bitlis'te 22'den 40'a, Bingöl'de 14'ten 24'e, Ağrı'da 24'ten 43'e, Kars'ta 16'dan 19'a yükseldi Yüzde 10 barajı olmasaydı BDP 50 vekille Meclis'te yerini alacaktı.

Birdal ve Tunç dışında yüzler güldü

BDP'nin desteklediği 64 adaydan 36'sı milletvekili seçilirken, 23'ncü dönemde yer alanlardan sadece Akın Birdal Meclis'e giremedi. Diyarbakır milletvekili olan Birdal Gaziantep'ten seçime girmişti. Tunceli'de sanatçı Ferhat Tunç, seçimleri kazanamadı.