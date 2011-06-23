-BAĞIMSIZ VEKİLLERDEN MECLİS'E BOYKOT DİYARBAKIR (A.A) - 23.06.2011 - BDP'nin desteklediği Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Şerafettin Elçi, YSK'nın Hatip Dicle kararı ile ilgili olarak, ''Parlamento ve iktidar bu haksızlığı giderme ve demokratik siyasetin önünü açarak, çözüm olanaklarını geliştirme yolunda somut bir adamı atıncaya kadar parlamentoya gitmeyeceğiz'' dedi. BDP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Koçali ile Ahmet Türk, Altan Tan, Aysel Tuğluk, Sırrı Süreyya Önder ve Hasip Kaplan'ın da aralarında bulunduğu, BDP'nin desteklediği 28 bağımsız milletvekili, Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesi kararını görüşmek üzere Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezi'nde toplantı yaptı. Toplantının ardından alınan kararı okuyan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Şerafettin Elçi, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blokunun ''Halkların barış içinde ve özgürce bir arada yaşaması amacıyla yan yana geldiği günden beri bir çok operasyonun hedefi haline geldiğini'' söyledi. YSK vetosu ile başlayan sürecin, ''keyfi tutuklama, gözaltı, askeri ve siyasi operasyonlarla hiç durmadan devam ettiğini'' savunan Elçi, şöyle konuştu: ''Bu engellemeler ve barış sürecinin önünü tıkama operasyonlarının son halkası Diyarbakır milletvekili sayın Hatip Dicle'nin yasal hakkının yetkisiz bir kurum tarafından gasp edilmesi ile sonuçlanmıştır. Dün bu tarz operasyonlardan mağdur iddia edenler, bugün bu operasyonun bizzat mimarlığını üstlenmiş durumdadırlar. Halklarımıza barış ve özgürlük sözü vermiş olan blokumuzun bu şartlar altında benzeri operasyonları sürekli muhatap olacağı anlaşılmıştır. Parlamento ve iktidar bu haksızlığı giderme ve demokratik siyasetin önünü açarak, çözüm olanaklarını geliştirme yolunda somut bir adamı atıncaya kadar parlamentoya gitmeyeceğiz. AKP yönetimi, çalınmış milletvekililiğini hakkı olana derhal iade etmelidir. Tüm demokrasi güçlerini barış ve özgürlük sürecini baltalayan bu operasyona karşı demokrasiden yana tavır almaya taraf olmaya ediyoruz.''