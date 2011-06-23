-BAĞIMSIZ VEKİLLER DİYARBAKIR'DA TOPLANDI DİYARBAKIR (A.A) - 23.06.2011 - BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekilleri, YSK'nın Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesi kararını değerlendirmek üzere Diyarbakır'da bir araya geldi. BDP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Koçali ile Ahmet Türk, Altan Tan, Aysel Tuğluk, Sırrı Süreyya Önder ve Hasip Kaplan'ın da arasında bulunduğu, BDP'nin desteklediği 28 bağımsız milletvekili, Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesi kararını görüşmek üzere Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezinde toplandı. Basına kapalı toplantıdan sonra açıklama yapılacak.