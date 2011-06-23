T24 LogoT24 Logo
Politika

BAĞIMSIZ VEKİLLER DİYARBAKIR'DA TOPLANDI DİYARBAKIR (A.A)

23 Haziran 2011 16:31

-BAĞIMSIZ VEKİLLER DİYARBAKIR'DA TOPLANDI DİYARBAKIR (A.A) - 23.06.2011 - BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekilleri, YSK'nın Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesi kararını değerlendirmek üzere Diyarbakır'da bir araya geldi. BDP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Koçali ile Ahmet Türk, Altan Tan, Aysel Tuğluk, Sırrı Süreyya Önder ve Hasip Kaplan'ın da arasında bulunduğu, BDP'nin desteklediği 28 bağımsız milletvekili, Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesi kararını görüşmek üzere Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezinde toplandı. Basına kapalı toplantıdan sonra açıklama yapılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24