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Politika

Bağımsız Milletvekili Şerafettin Elçi akciğer kanserine yakalandı

Bağımsız milletvekili Şerafettin Elçi'nin akciğer kanseri olduğu için duruşmalara katılamadığı öğrenildi

20 Aralık 2011 02:00

T24 - Diyarbakır'da seçim öncesi yaptığı konuşma nedeniyle hakkında dava açılan ve polis zoruyla mahkemeye getirilmesi yönünde karar çıkan Bağımsız milletvekili Şerafettin Elçi'nin akciğer kanseri olduğu için duruşmalara katılamadığı öğrenildi.

BDP'nin Diyarbakır İstasyon meydanında 12 Haziran seçimleri öncesi düzenlediği mitingde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 5 yıl hapis istemiyle dava açılan Bağımsız milletvekili Şerafettin Elçi'nin yargılanmasına devam edildi. Elçi, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hastalığı nedeniyle katılmazken avukatları Mehmet Emin Aktar ile Nuşirevan Elçi hazır bulundu.

Habertürk'ten İlyas Akengin'in haberine göre, duruşmada söz alan sanık Elçi'nin avukatlarından Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, mahkeme heyetine müvekkilinin kemoterapi tedavisi gördüğüne dair raporu sundu. Elçi'nin milletvekili olduğunu hatırlatan Aktar, milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle yargılamanın durdurulmasını talep etti.

Yargılamanın durdurulması yönündeki karara itiraz eden iddia makamı, sanığın üzerine atılı eylemin milletvekili olmadan önce gerçekleştiğini belirterek, yargılamanın durdurulması yönündeki talebin reddine karar verilmesini istedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, iddianamede sanığın devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü bozmaya yönelik suçla yargılandığını hatırlatarak, suç tarihinden sonra Elçi'nin milletvekili seçildiğini bu nedenle yargılamanın durdurulması yönündeki talebin oy birliği ile reddedildiğini bildirdi.


Akciğer kanseri

Elçi'nin hastalığı ile ilgili Ankara Medicana Hastanesi tarafından mahkemeye gönderilen raporda, "26 Kasım 2011'de hastamız Onkoloji Bölümü'nde tedavi edilmiştir. Hastamıza malign mezotelyoma (akciğer kanseri) tanısı konulmuştur. Hastanın kemoterapisi en az 3 ay sürecektir. Kemoterapiye bağlı kemik iliği toksisitesi ihtimali (olası nötropenik ateş, anemiye bağlı halsizlik ve kanama diyatezi) nedeniyle 3 aylık dönem zarfında kalabalık ve yoğun ortamlarda bulunmaması gerekir" denildi. Hasta olduğu gerekçesiyle duruşmalara katılmayan Elçi hakkında mahkeme önceki celse de zorla getirilmesine karar vermişti.


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