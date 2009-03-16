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'Bağımsız Kürdistan, şiirlerdeki rüyadır'

Türkiye’ye ‘Dünya Su Formu’ için gelen Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, ‘bağımsız büyük Kürdistan’ için “Şiirlerdeki rüyadır” dedi.

16 Mart 2009 02:00

Türkiye’ye ‘Dünya Su Formu’ için gelen Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, ‘bağımsız büyük Kürdistan’ için “Şiirlerdeki rüyadır” dedi. Talabani, Irak’ın federal bir devlet olduğunu ve kimsenin ayrılmak istemediğini söyledi. Sabah gazetesine verdiği röportajda şunları anlattı:


Herkes Irak'ın gelecekte parçalanacağını düşünüyor. Amerika çekildikten sonra parçalanma nasıl önlenecek?
Bakın Irak parçalanamaz.

Neden? Kürtler hep bağımsızlık istemediler mi ?
Gerçekçi olalım. Irak Kürdistan'ı Irak'ın bir parçasıdır. Kürtler referanduma sunulan yeni anayasanın ilk maddesinde "Irak Federatif demokratik bağımsız bir ülkedir" diyor. Iraklı Kürtler yüzde 95 oranında anayasaya evet dediler. Hepsi hür iradeleriyle Irak'ın birliği için oy verdiler.

Ama zamanı geldiğini düşündüklerinde bağımsızlık ilan etmeye kalkamazlar mı?
Tamam, farz edelim bağımsızlık ilan ettiler. Ne olacak? Türkiye, İran, Irak ve Suriye, Kürtlere savaş açmayacaklar ama sınırları kapatacaklar. Nasıl yaşayacaklar? Nasıl ithalat ve ihracat yapacaklar? Türk kardeşlerime söylüyorum. Kürdistan'ın bağımsızlık ilan etmesinden korkmayın diyorum. Ayrıca Irak'ın içinde kalmak, Kürt halkının ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi çıkarınadır. Federasyonda kendi kendimizi yönetiyoruz. Irak Cumhurbaşkanıyız. Genelkurmay Başkanıyız, Başbakanız. Birçok bakanımız var. Kendi çıkarlarımızı görüyoruz. Son olarak bu yüzyıl da halkların birleştiği bir yüzyıl. Avrupa'ya bakın.. Globalizasyon döneminde halkların çıkarı ayrılıkta değil birlikte yaşamaktan geçiyor. Birlikte yaşadıkları takdirde daha fazla siyasi, ekonomik ve sosyal çıkar sağlıyorlar. Bütün bu nedenlerle Kürdistan'ın ayrılığı başarısız olur. -Ya Sünniler? - Hayır bu ülkeyi uzun süre yönettiler, ayrılmak istemiyorlar.

Basra bölgesindeki Şiiler kopmaz mı?
Hayır. İlk kez parlamentoda ve hükümette çoğunluğa sahipler. Onlar da ayrılmak istemiyor. Ayrıca unutmayın uluslararası toplum ve ABD, Irak'ın parçalanmasına karşı çıkıyor. Ortadoğu'da Avrupa'da Irak'ın parçalanmasını destekleyen tek bir ülke yok. Bu yüzden imkânsız.

Barzani de sizle aynı görüşte mi?
Evet ! Evet ! Evet ! O da aynı görüşte.. Birçok kez bunu izah etti.

Ya büyük Kürdistan hayali ne olacak?
O şiirlerdeki bir rüyadır. (gülerek )

Gerçekten mi? (gülerek)
Gerçekten. Büyük Kürdistan? Nasıl Türkiye'yi İran'ı, Irak'ı böleceksiniz? Bunu düşünmek bile imkânsız. Böyle bir şey için dünya savaşı gerekir. (gülüyor) Bu imkânsız. Osmanlı döneminde Kürtler bölünmüş. Bazıları Türkiye'de bazıları İran'da kalmış. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bu bir gerçek haline dönüşmüş. Gerçeği kabul etmemiz lazım. Bütün her şeyi değiştirmeye kalkamayız. İkinci Dünya Savaşı yaşandı ama Ortadoğu değişmedi. Birleşik Kürdistan için şiirlerimiz olduğunu inkâr etmiyorum. Ama hayal etmeye devam edemeyiz.


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