'Bağımsız Kürdistan' oylamasının tarihi belli oldu

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimini'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu kararı onaylandı.

Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu sözcüsü Sirvan Zirar, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, "Komisyonumuz, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı'nın referandumun 25 Eylül'de yapılması talebini oy çokluğuyla kabul etti" dedi.

Sövcü Zirar, IKBY başkanlık ve milletvekili seçimleri için alınan karara da değinerek, 1 Kasım'da hem başkanlık hem de milletvekili seçimlerinin yapılacağını ifade etti.

IKBY Başkanı Mesud Barzani, 7 Haziran'da siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, referandumun 25 Eylül'de yapılması önerisini seçim komisyonuna sunmuştu.