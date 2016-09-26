Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun mektubu change.org'da: Hapisteki gazeteci ve yazarları serbest bırakın!

26 Eylül 2016 18:36
15 Temmuz darbe girişimi öncesi 'subliminal' mesaj vererek "darbeye iştirak ettiği" iddiasıyla 12 gün gözaltında tutulan akademisyen Mehmet Altan 22 Eylül’de, aynı suçlamayla gözaltına alınan gazeteci-yazar Ahmet Altan 23 Eylül’de tutuklandı. Bu tutuklamalarla birlikte cezaevlerindeki tutuklu gazeteci sayısı 121'e yükseldi. Ahmet ve Mehmet Altan’ın gözaltına alındığı 10 Eylül’de, hapisteki gazetecilerin serbest kalmaları için Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 tarafından yayımlanan destek mektubu change.org'ta imzaya açıldı.
Aralarında Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Başkanı Joel Simon, Pulitzer Ödüllü Saatler (The Hours) kitabının yazarı Michael Cunningham, film yönetmeni Costa Gavras, feminist felsefenin en önemli isimlerinden Amerikalı filozof Judith Butler, sol düşüncenin günümüzdeki en önemli teorisyenlerinden sayılan İtalyan filozof Antonio Negri, Fransız filozoflar Edgar Morin, Jean-Luc Nancy ve Judith Revel ve dünyaca ünlü aktris Emma Thompson, Nobelli edebiyatçı JM Coetzee, Herta Müller ve Orhan Pamuk’un yanı sıra 11 Booker ödüllü edebiyatçının da bulunduğu yazar, edebiyatçı, sanatçı ve akademisyenlerin destek verdiği change.org'taki kampanyaya imza koyanların sayısı 300'ü aştı.
"Altanları ve tüm tutuklu yazarları serbest bırakın" başlıklı imza kampanyası şöyle:
Biz aşağıda imzası bulunanlar, dünyanın tüm demokratlarını, Türkiye’yle ve Türkiye’nin önemli bir rol oynadığı Ortadoğu’nun geleceğiyle ilgilenen herkesi, Türk Hükümeti’nin, farklı fikirleri savunan Türkiye’nin en parlak düşünür ve yazarlarına karşı yürüttüğü sindirme ve baskı harekâtına karşı durmaya çağırıyoruz.
Bu mektubun arka planında 15 Temmuz 2016'da neyse ki başarısızlıkla sonuçlanan ve başlamasından sonra kısa sürede bastırılan darbe girişimi yatmaktadır. Türkiye halkı, ülke kurumlarına karşı yapılan bu saldırıya direnmemiş olsaydı, ortaya çıkan yıllar boyu sürecek bir sefalet olacaktı.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hükümetin geçici olarak Olağanüstü Hâl ilan etmesi anlaşılabilir. Ancak başarısız darbe girişimi, McCarthy tarzı bir cadı avı yürütmek için bir bahane olarak kullanılmamalı ve Olağanüstü Hâl’de yaşananlar temel hakları, delillerle ilgili hukuk kurallarını ve hattâ genel sağduyu kurallarını hiçe saymamalıdır.
Yazar, akademisyen ve ifade özgürlüğü savunucuları olarak bizler, tanıdığımız ve saygı duyduğumuz meslektaşlarımızın Olağanüstü Hâl düzenlemeleriyle hapsedilmesinden özellikle rahatsızlık duyuyoruz. Şahin Alpay ve Nazlı Ilıcak gibi gazeteciler ve yazar Aslı Erdoğan demokrasiyi daima yüksek sesle savunmuş ve militarizm ve her türlü baskı rejiminin her zaman karşısında olmuşlardır.
Tanınmış romancı Ahmet Altan ve önde gelen bir iktisat profesörü, aynı zamanda yazar olan kardeşi Mehmet Altan’ın 10 Eylül 2016 tarihinde bir şafak baskınıyla gözaltına alınmış olmasından özellikle rahatsızlık duyuyoruz. Soruşturmayı yürüten savcı, başlangıçta iki yazarı bir televizyon programında panel konuşmacısı olarak darbeyi hazırlayanları harekete geçirmek için subliminal mesajlar vermiş olmakla suçlamış, ancak bu suçlama kamuoyunda alay konusu olunca bundan vazgeçmişti. Mehmet Altan mahkemeye çıkarılmasının ardından tutuklandı. Ahmet Altan’sa ilk aşamada serbest bırakılmasının ardından 12 saat geçmeden aynı derecede gülünç suçlamalarla tekrar tutuklandı.
Her iki yazar da bazıları dokuz sene önce yazılmış olan gazete makaleleri kanıt gösterilerek hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya. Tüm kariyerini her türlü militarizmin karşısında olmaya adamış olan bu iki adam, silahlı terör örgüt üyesi olmakla suçlanıyor.
Ahmet Altan kitapları milyonlarca satan ve birçok dile çevrilmiş olan bir romancı ve Türkiye’nin en önemli yazarlarından biridir. Aynı zamanda kamunun bilme hakkını savunan Taraf gazetesinin beş yıl süreyle genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Yazarlık kariyeri boyunca birçok kez soruşturmaya uğramıştır. 1990’larda Türkiye’de okurların ülkedeki Kürt gerçeğini anlamasını sağlamaya çalıştığı için ve daha yakın geçmişte 2011 Roboskî/ Uludere katliamı sonrasında ülkenin başbakanını özür dilemeye çağırdığı için soruşturmaya uğramıştır. En son olarak 2 Eylül 2016 tarihinde bambaşka iki davanın dosyalarından büyük oranda kesme-yapıştırma yapılarak hazırlanmış bir iddianameyle açılan bir davada devlet sırlarını ifşa etme suçlamasıyla hâkim karşısına çıkmıştır.
Birçok kitabında Türkiye’nin kimliğini yeniden kurarken ırk veya din üzerine değil, insan haklarına saygı anlayışı üzerine inşa etmesini savunmuş olan köşe yazarı Mehmet Altan, İstanbul Üniversitesi’nde iktisat profesörüdür. Kardeşi Ahmet Altan ve şu an demir parmaklıklar ardında bulunan birçok diğer meslektaşı gibi, suçu bir darbeyi desteklemiş olması değil, şu an iktidarda olan ve başlangıçta demokrasi yönünde kat ettiği yolda şu an maalesef geri viteste gitmekte olan hükümete yönelttiği etkili eleştirilerdir.
Altan kardeşlerin tutuklanması sonrası Türkiye’de demir parmaklıklar ardında tutulan yazar ve gazeteci sayısı 121’e ulaştı.
Türk Hükümeti’ne ülkenin kıymetli yazarlarını soruşturmaktan vazgeçmesi ve Ahmet ve Mehmet Altan’la birlikte haksız yere suçlanan birçok diğer dost ve meslektaşımızın hızla tahliyesini sağlaması çağrısında bulunuyoruz.
İlk 303 imzacı:
Héctor Abad, Yazar.
Daron Acemoğlu, İktisat Profesörü, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü.
Profesör Taner Akçam, Kaloosdian/Mugar Ermeni Tarihi ve Soykırımı Kürsüsü, Strassler Holokost ve Soykırım Araştırmaları Merkezi, Clark Üniversitesi.
Profesör Samim Akgönül, Tarihçi, Siyaset bilimci, Strasburg Üniversitesi.
Doğan Akhanlı, Yazar, PEN Almanya.
Meena Alexander, Şair, yazar; Hunter College ve CUNY Lisansüstü Programlar Merkezi İngilizce Doktora Programı İngiliz Edebiyatı Profesörü.
Monica Ali, Yazar.
Profesör Rosental Calmon Alves, Knight Vakfı Gazetecilik Programı Kürsüsü, Texas Üniversitesi İletişim Bölümü UNESCO Kürsüsü, Kuzey ve Güney Amerika’da Gazetecilik İçin Knight Merkezi Direktörü.
Gillian Anderson, Film, televizyon ve tiyatro oyuncusu.
Kwame Anthony Appiah, Filozof, kültür teorisyeni ve romancı.
Chloe Aridjis, Yazar, Meksika/Birleşik Krallık.
Ingeborg Arlt, Yazar, PEN Almanya üyesi.
John Ashbery, Şair.
Alison Assiter, Feminist Teori Profesörü, Batı İngiltere Üniversitesi.
Margaret Atwood, Yazar, Booker Ödülü sahibi.
Michael Augustin, Şair, çevirmen, Almanya.
Chryssanthi Avlami, Tarihçi, Panteion Üniversitesi, Atina.
Thomas Bachmann, Yazar.
Çiğdem Balım, Öğretim üyesi, Indiana Üniversitesi.
Etienne Balibar, Onursal Felsefe Profesörü, Paris-Ouest Üniversitesi.
Hans Jürgen Balmes, Editör, S. Fischer Verlag.
Irene Banias, İnsan hakları hukukçusu.
Russell Banks, Yazar.
Peter Barbey, Yayıncı, The Village Voice.
Julian Barnes, Yazar, Booker Ödülü sahibi.
Robert Barnett, Columbia Üniversitesi Modern Tibet Çalışmaları Kıdemli Araştırma Görevlisi ve Direktör.
Jürgen Baurmann, Onursal Profesör, Wuppertal Üniversitesi, Almanya.
Profesör Seyla Benhabib, Siyaset Bilimi Bölümü, Yale Üniversitesi.
John Berger, Yazar, Booker Ödülü sahibi.
Sara Bershtel, Yayıncı, Metropolitan Books/Henry Holt.
Sophie Bessis, Yazar ve akademisyen, Paris.
İsmail Beşikçi, Yazar ve sosyolog.
Johann Bihr, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Doğu Avrupa ve Orta Asya Masası Başkanı.
Clifford Bob, Raymond J. Kelley Kürsüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Duquesne Üniversitesi.
Eric Bogosian, Oyuncu, oyun yazarı, romancı ve tarihçi.
Mirko Bonné, Yazar.
Giancarlo Bosetti, Gazeteci ve yazar.
Vera Botterbusch, Film yapımcısı, fotoğrafçı, yazar.
Patrick Boucheron, Tarih Profesörü, Collège de France.
Olivier Bouquet, Tarih Profesörü, Paris Üniversitesi.
Hamit Bozarslan, Tarih Profesörü, EHESS.
Warren Breckman, Rose Family Kürsüsü, Tarih Profesörü, Pennsylvania Üniversitesi.
Breyten Breytenbach, Yazar, Güney Afrika/ Fransa.
Daphné Breytenbach, Bağımsız gazeteci, Fransa.
Lisette Buchholz, Yayıncı, Persona Verlag.
Susan Buck-Morss, Filozof ve düşünce tarihçisi. CUNY Lisansüstü Merkezi’nde Siyaset Bölümü Profesörü, Cornell Üniversitesi’nde Onursal Profesör.
Judith Butler, Filozof, toplumsal cinsiyet teorisyeni.
A.S. Byatt (Dame Susan Duffy), Yazar, şair, Booker Ödülü sahibi.
Jamie Byng, Yayıncı, Canongate Books.
Claude Calame, Antropoloji ve Tarih Profesörü, EHESS, Paris.
Simon Callow, Aktör, müzisyen, yazar ve tiyatro yönetmeni.
Peter Carey, Yazar, Booker Ödülü sahibi.
Nick Cave, Müzisyen, yazar, senarist.
Hasan Cemal, Gazeteci, yazar ; Punto24 kurucusu ve başkanı.
Baltasar Cevc, Hukukçu, Erlangen, Almanya.
Ying Chan, Gazeteci, CPJ Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü sahibi.
Roger Chartier, Tarih Profesörü, Collège de France.
Frances Dal Chele, Fotoğrafçı.
Francisca Cho, Doçent, Georgetown Üniversitesi Teoloji Bölümü.
Noam Chomsky, Dilbilimci; Onursal Enstitü Profesörü, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü.
Claus Clausen, Yayıncı, Tiderne Skifter, Danimarka.
Nathalie Clayer, Tarih Profesörü, EHESS.
Jonathan Coe, Romancı.
JM Coetzee, Nobel Edebiyat Ödülü ve Booker Ödülü sahibi.
Michael Cunningham, Pulitzer Ödülü sahibi yazar.
Profesör Dominique Custos, Temel Haklar ve Hukuk Evrimi Araştırma Merkezi (CRDFED), Caen Üniversitesi, Fransa.
Cengiz Çandar, Gazeteci, yazar.
Murat Şevki Çoban, Gazeteci, K24 Yayın Koordinatörü.
Yasemin Çongar, Gazeteci, yazar ; Punto24 kurucusu.
Burak Çopur, Siyaset bilimci, Almanya.
Sophie Dahl, Yazar.
Christophe Deloire, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Genel Sekreteri.
Ariel Dorfman, Romancı, oyun yazarı; Duke Üniversitesi Walter Hines Page Araştırma Onursal Edebiyat Profesörü.
Costas Douzinas, Hukuk Profesörü, Londra Üniversitesi.
Tanja Dückers, Yazar.
Horst Eckert, Yazar.
Scott Ellsworth, Yazar, Afro-Amerika ve Afrika Çalışmaları Bölümü öğretim üyesi, Michigan Üniversitesi.
Jean Louis Fabiani, Profesör, Beşeri Bilimler, EHESS.
Catherine Farin, Editör, S. Fischer Verlag.
Rita Felski, Edebiyat Profesörü, Virginia Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi.
Elena Ferrante, Yazar.
Sandro Ferri, Yayıncı, edizioni e/o, Europa Editions.
Sascha Feuchert, PEN Almanya Başkan Yardımcısı ve Hapisteki Yazarlar Komiseri.
Andrew L. Finkel, Gazeteci, yazar ; Punto24 kurucusu.
Nancy Fraser, Henry A. ve Louise Loeb Felsefe ve Siyaset Profesörü, The New School for Social Research (NSSR), New York.
Stephen Frears, Film yönetmeni.
Maureen Freely, Yazar, İngiliz PEN Başkanı.
Uwe Friesel, Yazar ve çevirmen; Uluslararası PEN üyesi/ Alman Yazarlar Sendikası Birinci Başkanı.
Nina zu Fürstenberg, Reset-Uygarlıklar Üzerine Diyaloglar (ResetDOC) Başkanı.
Neil Gaiman, Yazar.
Rebeca García Nieto, Yazar, İspanya.
Marcel Gauchet, Filozof, EHESS; Le Débat’nın yayıncısı.
David Gaunt, Tarih Profesörü, Södertörn Üniversitesi, Stockholm.
Costa-Gavras, Film yönetmeni ve yapımcı.
Nina George, PEN Almanya Danışma Kurulu Üyesi.
Graeme Gibson, Romancı.
Mario Giordano, Yazar.
Maurice Godelier, Antropoloji Profesörü, EHESS, Paris.
Jordan Goodman, Welcome Vakfı Tıp Tarihi Merkezi’nde Onursal Araştırma Görevlisi, UCL, Londra.
Profesör Anthony T. Grafton, Tarihçi, Princeton Üniversitesi.
Roland Greene, Mark Pigott KBE Profesörü, Beşeri Bilimler Bölümü; Stanford Üniversitesi'nde İngilizce ve Karşılaştırmalı Edebiyat Profesörü.
Constanze Güthenke, Yunan Edebiyatı Doçenti, Antik Dönem Fakültesi, Oxford Üniversitesi.
Ulla Hahn, Yazar.
Matt Haig, Romancı ve gazeteci.
Anton Harber, Witwatersrand Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Caxton Profesörü ve İfade Özgürlüğü Enstitüsü Başkanı, Johannesburg.
David Hare, Oyun yazarı.
Josef Haslinger, PEN Almanya Başkanı.
Chris Hedges, Yazar.
Amy Hempel, Öykücü ve gazeteci.
Wolfgang Hermann, Yazar, Avusturya.
Uwe-Karsten Heye, Yazar.
Jim Hicks, Massachusetts Review Genel Yayın Yönetmeni; Massachusetts Üniversitesi’nde Profesör.
Kathy High, Disiplinlerarası sanatçı, küratör, akademisyen.
Adam Hochschild, Gazeteci, tarihçi.
James Hollings, Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi, Massey Üniversitesi, Wellington, Yeni Zelanda.
Nick Hornby, Yazar.
William Horsley, gazeteci ve televizyon yayıncısı, Avrupa Gazeteciler Birliği yönetim kurulu üyesi.
Dr. Rolf Hosfeld, Yazar ve tarihçi, Potsdam, Almanya.
Violaine Huisman, Brooklyn Müzik Akademisi Sosyal Bilimler Direktörü.
Mark Lee Hunter, Araştırmacı gazeteci, Paris.
Zaineb Istrabadi, Kıdemli okutman, Yakın Doğu Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Indiana Üniversitesi.
Zehra İpşiroğlu, Yazar; Duisburg-Essen Üniversitesi Tiyatro Çalışmaları Bölümü’nde Profesör.
Ayesha Jalal, Mary Richardson Tarih Profesörü; Tufts Üniversitesi Güney Asya ve Hint Okyanusu Çalışmaları Merkezi Direktörü.
Gabriela Jaskulla, Yazar ve gazeteci.
Amy Edith Johnson, Akademisyen, Columbia Üniversitesi.
Philippe Kalfayan, Avukat, Paris II Panthéon Assas Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Merkezi'nde Araştırma Doçenti.
Joachim Kalka, Yazar ve çevirmen.
Karin D. Karlekar, PEN Amerika Risk Altında İfade Özgürlüğü Programları Direktörü.
Norayr Kasper, Sinematograf, görsel sanatçı.
A.L. Kennedy, Yazar.
Raymond Kévorkian, Tarihçi, Paris.
Hans-Lukas Kieser, Geç Osmanlı Dönemi ve Türkiye tarihçisi, Modern Tarih Profesörü, Zürih Üniversitesi.
Tanja Kinkel, Yazar.
Hubert Klöpfer, Yayıncı ve PEN Almanya üyesi.
Dimosthenis Kourtovik, Yazar, Yunan Yazarlar Sendikası üyesi.
Laurens van Krevelen, Yazar ve yayıncı, Hollanda.
Regine Kress-Fricke, Yazar, performans sanatçısı.
Barbara Krohn, Yazar.
Hari Kunzru, Romancı ve gazeteci.
Hanif Kureishi, Yazar.
Nilüfer Kuyaş, Yazar.
Barbara La Rosa, Çevirmen, İtalya.
Olivia Laing, Yazar ve eleştirmen.
Jean-Manuel Larralde, Kamu Hukuku Profesörü, Caen Üniversitesi, Normandy.
Camille Laurens, Yazar.
Marie Lecomte-Tilouine, CNRS Araştırma Bölümü Direktörü, Fransa.
Joanne Leedom-Ackerman, Uluslararası PEN Başkan Yardımcısı.
Jo Lendle, Yayıncı, Carl Hanser Verlag.
Wolf Lepenies, Profesör, Berlin Hür Üniversitesi Sosyoloji Bölümü.
Gerard J. Libaridian, Tarihçi ve diplomat.
Mark Lilla, Yazar, Columbia Üniversitesi Beşeri Bilimler Profesörü.
Antoine Lilti, Tarih Profesörü, EHESS.
Tod Linafelt, İncil Çalışmaları Profesörü, Georgetown Üniversitesi Teoloji Bölümü.
Profesör Christoph Lindenmeyer, Yazar ve gazeteci; PEN Almanya üyesi.
Anne Linsel, Kültür gazetecisi, film yapımcısı, belgesel yönetmeni, PEN Almanya üyesi.
Clementina Liuzzi, Yazar ajanı.
Gert Loschütz, Yazar.
Michael Löwy, Onursal Araştırma Direktörü, CNRS, Paris.
Gila Lustiger, Yazar, Almanya/ Fransa.
Jonas Lüscher, Yazar, PEN Almanya üyesi.
Lindsay Mackie, İngiliz PEN Yönetim Kurulu üyesi, Okur ve Yazarlar Programı Başkanı.
Perihan Mağden, Yazar.
Alberto Manguel, Yazar, Arjantin Milli Kütüphane Direktörü.
Jean-Christophe Marcel, Sosyoloji Profesörü, Bourgogne Üniversitesi.
Petros Márkaris, Romancı.
Anthony Marx, New York Halk Kütüphanesi CEO'su ve Başkanı, Amherst College eski rektörü.
Frédérique Longuet Marx, Kıdemli okutman, Sosyoloji Bölümü, Caen Üniversitesi, Fransa.
Alane Salierno Mason, Başkan Yardımcısı ve Yayın Yönetmeni, W.W. Norton & Company.
Hisham Matar, Yazar.
Claudia Mattalucci, Antropoloji Profesörü, Milan-Bicocca Üniversitesi.
Tom McCarthy, İç haberler muhabiri, The Guardian.
Ian McEwan, Romancı ve senarist, Booker Ödülü sahibi.
Jay McInerney, Romancı.
Maureen N. McLane, Yazar ve şair; İngiliz Edebiyatı Profesörü, New York Üniversitesi Honors Programı Direktörü.
Norbert Mecklenburg, Edebiyat Profesörü, Köln Üniversitesi.
Allan Megill, Tarih Profesörü, Virginia Üniversitesi.
Maria Meinel, Çevirmen.
Laurent Mignon, Türk Dili Doçenti, Oxford Üniversitesi Antony’s College, Doğu Enstitüsü.
Warren Montag, Occidental College'da İngiliz Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat Profesörü, Los Angeles, California.
Rick Moody, Yazar.
Luiza Franco Moreira, Şair; Binghampton Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Profesörü ve Bölüm Başkanı.
Edgar Morin, Filozof.
Paul W. Morris, PEN Amerika Edebiyat Programları Direktörü.
Kata Moser, İslam ve Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü’nde Araştırma Doçenti, Bern Üniversitesi, İsviçre.
Dirk Moses, Profesör, Tarih Bölümü, Sydney Üniversitesi.
Glenn W. Most, Klasik Antik Dönem Profesörü, Scuola Normale Superiore, Pisa; Chicago Üniversitesi, Sosyal Düşünce Komitesi.
Ninna Mörner, Baltic Worlds Yayın Yönetmeni, Baltık ve Doğu Avrupa Çalışmaları, Södertörn Üniversitesi, İsveç.
Madhusree Mukerjee, Yazar.
Neel Mukherjee, Yazar.
Enrique Murillo, Editör, Los libros del lince.
Herta Müller, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi.
Sten Nadolny, Romancı.
Azar Nafisi, Yazar.
Jean Luc-Nancy, Filozof.
Antonio Negri, Filozof.
Lynn Nesbit, Yazar ajanı; Janklow & Nesbit Associates kurucu ortağı.
Ralf Nestmeyer, Yazar, tarihçi.
Mary Ann Newman, Çevirmen.
Steve Newman, Doçent, Temple Üniversitesi İngilizce Bölümü, Lisansüstü Çalışmalar Programı Direktörü.
Thandie Newton, Oyuncu.
Dr. Bui Hanh Nghi, Yazar.
Dr. Wulf Noll, Yazar.
Olivier Nora, Yayıncı, Editions Grasset.
Françoise Nyssen, Yayıncı, Actes Sud.
Andrew O’Hagan, Romancı.
Hans-Christian Oeser, Çevirmen, PEN üyesi.
Claus Offe, Siyaset Bilimi Onursal Profesörü, Hertie Yönetişim Okulu, Berlin.
Bertrand Ogilvie, Felsefe Profesörü, Paris 8 Üniversitesi.
Osman Okkan, Türk - Alman Kültür Forumu.
Robert Olson, Orta Doğu Tarihi ve Siyaseti Profesörü, Kentucky Üniversitesi.
Michael Ondaatje, Romancı ve şair, Booker Ödülü sahibi.
Sibel Oral, Gazeteci, yazar, K24 Genel Yayın Yönetmeni.
Sandra Ozzola, Yayıncı, edizioni e/o, Europa Editions.
Erol Önderoğlu, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türkiye.
Elisabeth Östnäs, Yazar, İsveç.
Cem Özdemir, Almanya Birlik 90/Yeşiller Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili.
Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi.
Xavier Papaïs, Filozof, Cenevre Üniversitesi.
Christian Parenti, Yazar, araştırmacı gazeteci.
Tim Parks, Yazar.
Philip N. Pettit, Tarihçi, filozof; Princeton Üniversitesi; Avustralya Ulusal Üniversitesi.
DBC Pierre, Yazar, Booker Ödülü sahibi.
Angela Pimenta, Projor (Gazeteciliği Geliştirme Enstitüsü) Başkanı ve köşe yazarı, São Paulo.
Philip Pullman, Yazar.
Justin Quinn, Yazar, çevirmen; Doçent, West Bohemia Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti.
Eduardo Rabasa, Yazar.
Marie-Joëlle Redor-Fichot, Profesör, Kamu Hukuku, Caen Üniversitesi, Normandiya.
Petra Reski, Yazar.
Judith Revel, Paris West Nanterre La Défense Üniversitesi Felsefe Profesörü.
Michele Riot-Sarcey, Tarihçi; Onursal Profesör, Paris 8 Üniversitesi, Fransa.
Bruce Robbins, Old Dominion Vakfı Beşeri Bilimler Profesörü, Columbia Üniversitesi.
Dalita Roger-Hacyan, Doçent, Paris 1 Üniversitesi, Fransa.
Daniel Rondeau, Yazar, eski büyükelçi.
Profesör Michael Rothberg, Holokost Çalışmaları 1939 Society Samuel Goetz Kürsüsü, Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (UCLA).
Arundhati Roy, Yazar, Booker Ödülü sahibi.
Frederick J. Ruf, Profesör, Georgetown Üniversitesi Teoloji Bölümü.
Alan Rusbridger, Gazeteci, Oxford Üniversitesi Lady Margaret Hall Başkanı, The Guardian gazetesi eski genel yayın yönetmeni.
Salman Rushdie, Yazar, Booker Kurmaca Ödülü ve “the Booker of Bookers” Ödülü sahibi.
P. Sainath, Yazar, gazeteci.
Profesör Philippe Sands QC, Hukukçu ve akademisyen, University College London ve Matrix Chambers.
Gisèle Sapiro, EHESS'te Sosyoloji Profesörü, CNRS'de Araştırma Dekanı, EHESS Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı.
Aram Saroyan, Şair ve yazar.
Roberto Saviano, Gazeteci, yazar.
William A. Schabas, Uluslararası Hukuk Profesörü, Hukuk Fakültesi, Middlesex Üniversitesi, Londra.
Rafik Schami, Suriyeli-Alman yazar.
Anya Schiffrin, Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu İlişkileri Bölümü Uluslararası Medya Savunuculuğu ve İletişim (IMAC) Programı Direktörü.
Peter Schneider, Yazar, Berlin.
Prof. Dr. Wilfried F. Schoeller, Yazar, edebiyat eleştirmeni, Bremen Üniversitesi Edebiyat Eleştirisi ve Medya Bölümü 20. Yüzyıl Edebiyatı Profesörü.
Eugene Schoulgin, Uluslararası PEN Başkan Yardımcısı.
Lynne Sharon Schwartz, Yazar.
Lynne Segal, Psikososyal Çalışmalar Profesörü, Birkbeck Koleji, Londra Üniversitesi.
Profesör Salvatore Settis, Sanat tarihçisi, Louvre Müzesi Bilim Kurulu Başkanı, Scuola Normale Superiore di Pisa Eski Başkanı.
Jayeeta Sharma, Tarih Doçenti, Toronto Üniversitesi.
Peter Sillem, Yayın Yönetmeni, S. Fischer Verlag.
Shelly Silver, Doçent, Görsel Sanatlar, Columbia Üniversitesi.
Dan Simon, Yayıncı, Seven Stories Yayınevi kurucusu.
Jeanne W. Simon, Doçent, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Concepción Üniversitesi, Şili.
Joel Simon, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Başkanı.
Laura M. Slatkin, Profesör, New York Üniversitesi Klasik Tarih Çalışmaları.
Michael Slater, Doçent, Georgetown Üniversitesi Teoloji Bölümü.
Ali Smith, Yazar.
Marie-Carmen Smyrnelis, Tarihçi, EHESS.
Kostas Sofoulis, Onursal Profesör, Ege Üniversitesi, Samos.
Andrew Solomon, PEN Amerika Başkanı.
Thomas Sparr, Yayıncı, Suhrkamp Verlag.
Céline Spector, Profesör, Felsefe Araştırmaları ve Formasyon Birimi, Paris-Sorbonne Üniversitesi.
Barbara Spinelli, Yazar; Avrupa Parlamentosu üyesi (Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu).
Elsa Stamatopoulou, Yerli Halkların Hakları Programı Direktörü, İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsü; Etnisite ve Irk Çalışmaları Merkezi ve Antropoloji Bölümü misafir Profesörü, Columbia Üniversitesi.
Lorin Stein, The Paris Review Genel Yayın Yönetmeni.
Juliet Stevenson, Tiyatro ve sinema oyuncusu.
Klaus Stiller, Yazar.
Tom Stoppard, Oyun ve senaryo yazarı.
Anna Storm, Doçent, Södertörn Üniversitesi, İsveç.
Ulrich Straeter, Yazar ve yayıncı.
Kai Strittmatter, Gazeteci, Süddeutche Zeitung.
Leander Sukov, Yazar, Almanya.
Elif Şafak, Yazar.
Johann P. Tammen, Şair ve editör, PEN üyesi.
Etienne Tassin, Felsefe Profesörü, Paris Diderot Üniversitesi, Fransa.
Kamil Taylan, Yazar, gazeteci, film yönetmeni, Almanya.
Sylvie Tayssig, Araştırmacı, Felsefe Bölümü, CNRS, Fransa.
Adam Thirlwell, Yazar.
Emma Thompson, Aktör, komedyen, yazar.
Uwe Timm, Yazar, Almanya.
Ilija Trojanow, Yazar, çevirmen, yayıncı.
Eleni Tsetsekou, İnsan hakları hukukçusu, Strasbourg, Fransa.
Özgür Türesay, Uygulamalı İleri Araştırmalar Okulu (EPHE), 4. Tarih ve Filoloji Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi, Paris.
Deniz Türkali, Tiyatro oyuncusu.
Dr. Klaus Uebe, Pen Almanya Hukuk Danışmanı.
Anja Utler, Yazar, Almanya.
Regula Venske, PEN Almanya Başkanı.
Charles V. Wait, Adirondack Trust Company Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su, Saratoga Springs, New York; New York Bankacılar Birliği Başkanı.
Immanuel Wallerstein, Yale Üniversitesi.
Günter Wallraff, Yazar.
Irvine Welsh, Romancı, oyun yazarı.
Herbert Wiesner, Edebiyat eleştirmeni, PEN Almanya üyesi, Berlin.
Michel Wieviorka, Sosyolog, Sosyal Bilimler Evi Vakfı Başkanı.
Stephen M. Wilson, Doçent, Georgetown Üniversitesi Teoloji Bölümü.
Dr. Thomas Wohlfahr, Berlin Şiir Evi Edebiyat Atölyesi Direktörü.
A. Esra Yalazan, Gazeteci, yazar.
Levent Yılmaz, Şair; Profesör, Tarih, Koç Üniversitesi.Felicia Zeller, Yazar.
Atilla Zenciroğlu, Operatör Doktor, Ortopedi ve travmatoloji, Türk Tabipler Birliği üyesi.
Haklarındaki gözaltı kararı resmen duyurulan gazetecilerin son durumu
|
Abdullah Abdulkadiroğlu, Samanyolu TV, AA'ya göre yurtdışında
|
Abdullah Alparslan Akkuş, Eski NTV haber editörü, Serbest bırakıldı
|
Abdullah Katırcıoğlu, Gözaltında
|
Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi köşe yazarı, Tutuklandı
|
Abdullah Özyurt, yerel Adana, Tutuklandı
|
Adil Gülçek, Eski Cihan Medya Direktörü
Ahmet Altan, Tutuklandı
|
Ahmet Dönmez, Eski Zaman muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
|
Ahmet Memiş, Haberdar, Tutuklandı
|
Ahmet Metin Sekizkardeş, Cihan Medya Yönetim Kurulu Başkanı, Tutuklandı
|
Ahmet Turan Alkan, Eski Zaman yazarı, Tutuklandı
|
Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum), Tutuklandı
|
Alaattin Güner, Eski Cihan Medya Direktörü, Tutuklandı
|
Alaattin Kaya, Zaman eski imtiyaz sahibi, Tutuklandı
|
Ali Akbulut, Zaman eski İmtiyaz Sahibi
|
Ali Akkuş, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayınlar Editörü, Tutuklandı
|
Ali Bulaç, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı
|
Ali Ünal, eski Zaman yazarı, Tutuklandı
|
Ali Yurttagül, eski Zaman yazarı
Arda Akın, Hürriyet muhabiri, Serbest bırakıldı
|
Arzu Yıldız, Haberdar Ankara Temsilcisi
|
Ayhan Şimşek , Adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı
|
Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış, Tutuklandı
Ayşe Özkalay, eski Yeni Hayat yazarı
|
Ayşenur Parıldak, Zaman, Tutuklandı
|
Aytekin Gezici, Tutuklandı
Asım Yıldırım, eski STV spikeri
Atilla Taş, Meydan Gazetesi yazarı
|
Aziz İstegün, Eski Zaman gazetesi Diyarbakır Bölge temsilcisi, Tutuklandı
|
Bayram Kaya, Zaman, Yeni Hayat muhabiri, Tutuklandı
|
Behçet Akyar
|
Bertan Golali, TRT İstanbul, Gözaltında
|
Bilal Şahin, Özgür Düşünce, AA'ya göre yurtdışında
|
Bülent Ceyhan, Özgür Düşünce muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
|
Bülent Keneş, Eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni
|
Bülent Korucu, Eski Zaman yazarı
Can Bahadır Yüce, eski Zaman yazarı
Celil Sağır, eski Today's Zaman Yazıişleri Müdürü
|
Cemal Azmi Kalyoncu, Tutuklandı
|
Cevheri Güven, eski Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
|
Cihan Acar, Eski Bugün muhabiri,
|
Cihat Ünal, Antalya Zaman gazetesi muhabiri, Tutuklandı
|
Cuma Kaya, Tutuklandı
|
Cuma Ulus, Eski Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü, Tutuklandı
|
Cumali Önal, Eski Zaman gazetesi Arapça servis sorumlusu, Tutuklandı
|
Dinçer Gökçe, Hürriyet Gazetesi internet editörü, Adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı
|
Eda Şanlı, Antalya yerel gazete sahibi, Bizim Antalya Gazetesi yazarı, Tutuklandı
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Emre Koçali, Haberdar, Gözaltında
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Emre Soncan, Eski Zaman savunma muhabiri, Tutuklandı
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Ercan Gün, Fox TV Haber Editörü, Tutuklandı
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Erdal Şen, Meydan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Tutuklandı
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Ergun Babahan, AA'ya göre yurtdışında
Erhan Başyurt, eski Bugün GYY
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Erkan Akkuş, Eski Bugün TV Sunucusu
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Erkan Büyük, Haberdar, Gözaltında
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Ertuğrul Erbaş, Eski Nokta Dergisi editörü
Eyüp Can Sağlık, eski Radikal GYY, eski Hürriyet dijital yayınlar koordinatörü
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Faruk Akkan, Cihan Ajansı, Tutuklandı
Faruk Arslan, eski Zaman yazarı
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Faruk Kardıç
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Fatih Akalan, Samanyolu Haber Tv yorumcusu, AA'ya göre yurtdışında
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Fatih Yağmur, Eski Radikal muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
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Fevzi Yazıcı, Tutuklandı
Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu Gazetesi yazarı, Tutuklandı
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Gültekin Avcı, Bugün, Tutuklandı
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Habip Güler, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı
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Hakan Bülent Yardımcı, Adli kontrolle serbest
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Hakan Taşdelen, Tutuklandı
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Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum), Tutuklandı
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Hamit Bilici, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
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Hamit Çiçek
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Hanım Büşra Erdal, Eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı, Tutuklandı
Hasan Cücük, eski Zaman muhabiri
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Haşim Söylemez, Eski Aksiyon Dergisi yazarı, Tutuklandı
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Hilmi Yavuz, Eski Zaman köşe yazarı, Sağlık gerekçesiyle serbest, ifadesi sonra alınacak
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Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri, Tutuklandı
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Hüseyin Döğme
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Hüseyin Turan, Feza Grubu Ortağı, Tutuklandı
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İbrahim Balta, Eski Zaman ekonomi editörü, Tutuklandı
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İbrahim Karayeğen, Eski Zaman yazı işleri müdür, Tutuklandı
İbrahim Öztürk, eski Zaman yazarı
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İhsan Duran Dağı, Eski Zaman köşe yazarı, İfade verdikten sonra savcılıkça serbest bırakıldı
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İhsan Yılmaz, eski Today's Zaman yazarı
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İsa Siyi, Haberdar, Gözaltında
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İskender Yunus Tiryaki, Bugün muhabiri, Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Kamil Maman, Eski Bugün muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
Kemal Gülen, STV spikeri
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Kenan Baş, Antalya Zaman muhabiri, Tutuklandı
Kerim Balcı, Turkish Review dergisi Genel Yayın Yönetmeni
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Kerim Gün, Eski Zaman editörü
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Lalezar Sarıibrahimoğlu (Lale Kemal), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı
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Levent Arap,Postmedya.com sitesi yöneticisi, Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Levent Kenez, Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
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Lokman Erdoğan, Çorum Manşet, Tutuklandı
Mahmut Akpınar, eski Millet gazetesi yazarı
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Mahmut Hazar, Cihan Haber Ajansı, AA'ya göre yurtdışında
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Mehmet Akif Afşar
Mehmet Altan, Tutuklandı
|
Mehmet Gündem, Eski Milliyet yazarı, Mahkemece serbest bırakıldı
|
Mehmet Kamış, Eski Zaman köşe yazarı
|
Mehmet Kuru, Eski Zaman Eskişehir muhabiri, Tutuklandı
|
Mehmet Özdemir, Tutuklandı
|
Melih Kılıç, Zaman Medya Grubu Satış Departmanı
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Metin Tamer Gökçeoğlu
|
Metin Yıkar, Samanyolu Haber
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Muhammed Fatih Uğur, Eski Zaman Haber Müdürü
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Murat Aksoy,Yarına Bakış gazetesi yazarı, Tutuklandı
|
Murat Avcıoğlu, Tutuklandı
Murat Öztürk, Çorum Manşet, Tutuklandı
|
Mustafa Erkan Acar, Cihan Haber Ajansı, Tutuklandı
|
Mustafa Ünal, Tutuklandı
Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi yazıişleri koordinatörü, Tutuklandı
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Mümtaz'er Türköne, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı
|
Mürsel Genç, Eski Cihan muhabiri
|
Nevzat Güner
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Nuri Durna, TRT (Erzurum), Tutuklandı
|
Nuriye Ural (Akman), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı
|
Nurullah Kaya, Eski Zaman gazetesi Gaziantep Bölge Temsilcisi, Tutuklandı
|
Nurullah Öztürk,Yeni Şafak eski Genel Koordinatörü ve Zaman yazarı, Serbest bırakıldı
|
Oktay Vızvız
|
Olgun Matur, Antalya Yerel, Tutuklandı
|
Osman Nuri Arslan, FİA Şirketi Ortağı, Adlî kontrolle serbest
|
Osman Nuri Öztürk, Adlî kontrolle serbest
|
Osman Özsoy, AA'ya göre yurtdışında
|
Osman Yakut, Eski Zaman Antalya Muhabiri, Tutuklandı
|
Ömer Karakaş
|
Ömer Şahin, Radikal ve Meydan Gazeteleri eski Ankara Temsilcisi, Serbest
Önder Deligöz, eski Yeni Şafak muhabiri
|
Özcan Keser, TRT İstanbul, Gözaltında
|
Özkan Mayda, Antalya zaman gazetesi muhabiri, Tutuklandı
|
Rasih Yılmaz,Samanyoluhaber yazarı, Serbest
|
Resul Cengiz, Eski Zaman gazetesi Denizli muhabiri, Tutuklandı
|
Rıfat Söylemez, Adana Günaydın, Adli kontrolle serbest
|
Sait Sefa, Haberdar
Savaş Genç, eski TRT muhabiri ve akademisyen
|
Sedat Yetişkin
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Selahattin Sevi, Eski Zaman Fotoğraf Koordinatörü, AA'ya göre yurtdışında
Selçuk Gültaşlı, Zaman Brüksel Temsilcisi ve Köşe Yazarı
|
Sevgi Akarçeşme, Eski Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni
|
Seyid Kılıç, Eski TRT muhabiri, Tutuklandı
|
Süleyman Sargın
|
Şahin Alpay, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı
|
Şemsettin Efe, Samanyolu Haber, AA'ya göre yurtdışında
|
Şenol Kahraman
|
Şeref Yılmaz, Irmak TV, Tutuklandı
|
Taner Talaş, Adana Yerel, Elektronik kelepçe takılarak serbest bırakıldı
|
Tuncer Çetinkaya, Zaman Antalya, Tutuklandı
|
Turan Görüryılmaz, Can Erzincan TV sunucusu, AA'ya göre yurtdışında
Turhan Bozkurt, eski Zaman yazarı
|
Ufuk Emin Köroğlu, Karşı Gazete muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
|
Ufuk Şanlı, Eski Vatan yazarı, Tutuklandı
Vahit Yazgan, Eski Zaman İzmir Bölge temsilcisi, Tutuklandı
|
Vedat Demir, Eski Yarına Bakış yazarı, Tutuklandı
|
Veysel Ayhan
|
Yakup Çetin, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı
|
Yakup Sağlam, Eski Samanyolu muhabiri, Adlî kontrolle serbest
|
Yakup Şimşek, Eski Zaman gazetesi pazarlama departmanı müdürü, Tutuklandı
|
Yalçın Güler, TRT (Erzurum), Tutuklandı
Yavuz Baydar, eski Bugün yazarı
Yener Dönmez, Habervaktim sitesi sahibi, Tutuklandı
|
Yüksel Evsen, Adana Yerel, Adli kontrolle serbest bırakıldı
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Zafer Özsoy, Tutuklandı
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Zeki Önal, Yaşı ve hastalığı göz önünde tutularak yakalama yapılmadı, arama yapıldı
Olağanüstü Hâl ilanından beri darbe soruşturması haricinde gözaltına alınan gazeteciler
Selami Aslan – DİHA, Serbest bırakıldı
Selman Keleş – DİHA, Gözaltında
İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında
Mehmet Sıddık Damar – DİHA, Serbest bırakıldı
Esra Aydın – JİNHA, Serbest bırakıldı
Geylan Arslan – JİNHA, Serbest bırakıldı
Nizamettin Yılmaz – Azadiya Welat, Gözaltında
İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında
Haydar Ergül – Demokratik Modernite, Gözaltında
Hasan Akbaş – Evrensel, Serbest bırakıldı
Fırat Topal – Evrensel, Serbest bırakıldı
Serpil Berk – Evrensel, Serbest bırakıldı
Sertaç Kayar – Serbest Gazeteci, Serbest bırakıldı
Engin Eren – DİHA, Serbest bırakıldı
Fatma Edemen – ETHA, Serbest bırakıldı
Davut Uçar– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Doğan Güzel– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Günay Aksoy – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Kemal Bozkurt – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Reyhan Hacıoğlu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Önder Elaldı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ender Önder – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Sinan Balık – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Fırat Yeşilçınar – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Özgür Paksoy – DİHA muhabiri, Serbest bırakıldı
Zeki Erden – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Elif Aydoğmuş – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Mesut Kaynar – DİHA, Serbest bırakıldı
Sevdiye Gürbüz – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Amine Demirkıran – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Bayram Balcı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Burcu Özkaya – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Yılmaz Bozkurt – İstanbul Tabip Odası Basın Bürosu, Serbest bırakıldı
Gülfem Karataş – İMC TV, Serbest bırakıldı
Gökhan Çetin – İMC TV, Serbest bırakıldı
Hüseyin Gündüz – Doğu Yayınevi , Serbest bırakıldı
Halil Polat – Gönüllü gazeteci, Gözaltında
Cemil Uğur – Evrensel, Gözaltında
Yasemin Sayın– Azadiya Welat, Adli kontrol şartıyla serbest
Hayat Yılmaz– Azadiya Welat, Adli kontrol şartıyla serbest
Ahmet Kızılay– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı Serbest bırakıldı
Arap Turan– Azadiya Welat, Tutuklu
Berxwedan Tulpar– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı
Sürreya Dal– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı
Zeynep İzgi– Azadiya Welat, Adli kontrol şartıyla serbest
İbrahim Bayram– Azadiya Welat, Adli kontrol şartıyla serbest
Engin Özelçi– Azadiya Welat, Adli kontrol şartıyla serbest
Ahmet Boltan– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı
Ceylan İpek– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı
Mehmet Emin Kaya– Azadiya Welat, Adli kontrol şartıyla serbest
Ziyan Karahan– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı
Veysi Altın– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı
Ercan Yeltaş– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı
Azime Tarhan– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı
Serdal Polat– Azadiya Welat, Adli kontrol şartıyla serbest
Cengiz Aslan– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı
Ferit Toprak– Azadiya Welat, Tutuklandı
Mehmet Hüseyin Şahin– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı
Mehmet Aydın– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı
Pusat Bulut– Azadiya Welat, Adli kontrol şartıyla serbest
Mehmet Emin Akgün – Azadiya Welat, Serbest bırakıldı
Mecrum Tokal, Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, tekrar gözaltına alındı (6 Eylül)
Mehmet Ali Ertaş – DİHA, Gözaltında
Olağanüstü Hâl ilanından beri darbe soruşturması haricinde tutuklanan gazeteciler
Zeynel Abidin Bulut – Azadiya Welat
Zehra Doğan – JİNHA
Hülya Karakaya – Özgür Halk
Mehmet Arslan – DİHA (1 Eylül’de tahliye edildi)
Şermin Soydan – DİHA
Lindsey Snell – Serbest Çalışan
Aslı Erdoğan – Özgür Gündem
Metin Bekiroğlu – DİHA
İnan Kızılkaya – Özgür Gündem
Zana (Bilir) Kaya – Özgür Gündem
Erdem Muhirci – DİHA
Ali Aşikar – Azadiya Welat
Necmiye Alpay – Özgür Gündem
Sabahattin Koyuncu - DİHA
Arap Turan - Azadiya Welat
Ferit Toprak - Azadiya Welat
Rabia Özkaya - Özgür Halk
Şirin Çoban – Azadiya Welat
İlker İlkan – Azadiya Welat
Olağanüstü Hâl’den önce tutuklanan ve henüz tahliye edilmemiş gazeteciler listesi
|
Abdulkadir Turay, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
|
Ali Konar, Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi, Hükümlü
|
Arafat Dayan, Demokratik Ulus Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü
|
Cebrail Parıltı, Anadolu Ajansı (AA) Derik Muhabiri
|
Emin Demir, Serbest Gazeteci
|
Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü, Hükümlü
|
Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü
|
Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Hükümlü
|
|
Gurbet Çakar, Hevi Kadın Dergisi, Hükümlü
|
Hamit Dilbahar, Azadiya Welat Gazetesi Yazarı, Hükümlü
|
Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü
|
Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı
|
Kamuran Sunbat, DİHA Çukurova Eski Muhabiri , Hükümlü
|
Kenan Karavil, Radyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni, Hükümlü
|
Mazlum Dolan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
|
|
Mehmet Baransu, Taraf Gazetesi Yazarı
|
Mikail Barut, Özgür Halk Dergisi eski Editörü, Hükümlü
|
Miktat Algül, Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü, Hükümlü
|
Muhammed Doğru, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
|
Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Hükümlü
|
Nedim Türfent, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
|
Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Hükümlü
|
Özgür Amed (Ethem Çağır), Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Hükümlü
|
Sami Tunca, Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü
|
Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri
|
Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana, Hükümlü
|
Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Hükümlü
|
Şerife Oruç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
|
Şermin Soydan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
|
Yılmaz Kahraman, Özgür Halk Dergisi Editörü, Hükümlü
|
Ziya Ataman, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Stajyer Muhabiri
Sevan Nişanyan (imarda usulsüzluk gerekçesiyle) Hükümlü
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...
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