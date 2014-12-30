'Bağımsız Filistin' oylaması veto edildi

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı kabul edilmedi.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada 8 ülke lehte oy kullanırken ABD ve Avustralya tasarıya ret oyu verdi. İngiltere, Litvanya, Nijerya, Güney Kore ve Ruanda ise çekimser kaldı.

Evet oyu kullanan ülkeler ise Fransa, Ürdün, Şili, Arjantin, Çad, Lüksemburg, Çin ve Rusya oldu.

Tasarı, kabul için gerekli olan 9 oyu sağlayamadı.

BM'de Arap ülkelerinin temsilcileri, tasarının oylaması için izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Ürdün'ün BM Daimi Temsilcisi Dina Kawar, toplantıda tasarının oylamaya sunulması yönünde karar alındığını söyledi.



Toplantının ardından BMGK üyesi Ürdün, tasarının oylanması için Konsey Başkanlığı'na resmen başvurdu. BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı da Konsey üyelerini New York saati ile 17.00'de (TSİ: 24.00) acil toplantıya çağırdı. Tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden 9'unun destek vermesi ve daimi üyeler ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere'den herhangi birisinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyordu.



Tasarıda ne vardı?

Karar tasarısında, 12 ay içinde kalıcı bir barışa ulaşılması ve İsrail ile Filistin'in demokratik ülkeler olarak yan yana barış içinde yaşamalarının temini isteniyor.

Tasarıda, barış anlaşmasının ardından İsrail'in Haziran 1967'den sonra işgal ettiği topraklardan 2017 sonuna kadar çekilmesi ve bu çekilme ile başkenti Doğu Kudüs olacak Filistin devletinin kurulmasını üçüncü bir tarafın denetlemesi kabul ediliyor.

Gazze'ye ablukanın kaldırılmasının da talep edildiği tasarıda sınır kapıları açılarak Gazze'ye insanların ve eşyaların giriş çıkışlarının normale dönmesi isteniyor. Tasarıda çözüm bulunması istenen diğer konular arasında İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular ve su sorunu da yer alıyor.