Bağımsız aday en kalabalık mitinginde 6 kişiye konuşma yaptı

Bursa'da bağımsız milletvekili adayı olan ve yaptığı açık hava mitinglerinde boş alanlara seslenen Ali Osman Demirtaş'ı, Orhangazi'de düzenlediği mitingte biri çocuk 6 kişi dinledi. İlçe sakinleri, mitingle ilgili olarak, "Bağımsız aday 5-6 kişi ile en kalabalık mitingini yaptı" yorumunu yaptı.

DHA'da yer alan habere göre, Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan işadamı Ali Osman Demirtaş, 1 Kasım seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olarak diğer adaylarla yarışmaya karar verdi. Seçimlere 200 bin TL ayıran Demirtaş’ın İnegöl ilçesinde yaptığı mitingi sadece bir kişi dinledi. Daha sonra Bursa’da, siyasi parti liderlerinin binlerce kişiyi topladığı Gökdere Bulvarı’nda bir tek dinleyeninin olmadığı Demirtaş, bir sonraki gün Nilüfer’de organize ettiği mitigte de aynı hayal kırıklığını bir kez daha yaşadı.

Bugün Orhangazi ilçesinde saat 16-18 saatlerini arasında miting düzenleyen Ali Osman Demirtaş'ı bu kez biri çocuk 6 kişi dinledi. Yoldan geçen bazı kişiler ise Demirtaş’a kısa süreli ilgi gösterdi. En kalabalık mitingini yapan Demirtaş, zaman zaman bu kişilerin arasına girerek yaptığı konuşmada, TBMM’ye gittiği takdirde Bursa’nın tüm sorunlarının takipçisi olacağını açıkladı. Kendisine ayrılan iki saat boyunca konuşan Ali Osman Demirtaş, seçimin son gününe kadar belirlenen mitinglerine devam edeceğini duyurdu.