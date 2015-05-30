Bağımsız aday, boş alanda miting yaptı

Balıkesir'de, bağımsız aday İsmail Yaşar'ın Kuvayı Milliye Meydanı'nda düzenlediği mitingi, görevleri gereği meydanda bulunan 15 dolayında resmi ve sivil polis ile 2 gazeteci takip etti. Balıkesir'de bağımsız milletvekili adayı İsmail Yaşar (62), boş alanda miting yaptı. Milletvekili Genel Seçimi için bağımsız aday olan Yaşar, sıra dışı bir miting yaptı.

Yaşar, önce beraberindeki 4 kişi ile Kuvayı Milliye Meydanı'nda ses sistemi hazırlığından sonra konuşma yapmak için bir pikabın üzerine çıktı. Alandaki trafodan elektrik verilmeyince UEDAŞ yetkililerini arayıp yardım istedi.

Alana gelen UEDAŞ görevlilerinin, miting alanlarına kendileri tarafından elektrik sağlanamayacağını belirtmeleri üzerine sinirlenen Yaşar, diğer partililere imkan verildiğini ancak kendisine bunun sağlanmadığını ileri sürerek tepki gösterdi.

Yaşar, şunları söyledi:

"Millet için yanıyorum ben. 'Yeter artık yeter' diyorum. O ona söylüyor, bu buna söylüyor. Ne un kaldı ne urgan kaldı memlekette? Ne bu be? Yani illa böyle mi olacak? Belediye başkanıysa belediye başkanı. Biz vatandaşız vatandaş. İnsanız biz. Bana vermiyorsun ama ötekilere veriyorsun, zorla mı alayım hakkımı? Nezaketli olmak istiyorum, yumuşak olmak istiyorum, insan olmak istiyorum, ama gel gör. Partilerden de aday olabilirim, ben parti karşıtı değilim, hükumetten de girebilirim. Ağacın tepesinde iki yamuk budak var, şerefsizim gidip onları kırmazsam. O yamuk budakları kırpmak için çıktım ben bu yola. Adama yetki verilmiş, kanunun ne olduğunu bilmez. Bir de kanun yaratmaya çalışıyor. Yazık ya."

Vatandaştan "elektrik" desteği

İsmail Yaşar'ın sesini duyan çevredeki bir vatandaş, evinden seyyar kablo çekerek elektrik desteğinde bulundu.

Elektriğin gelmesiyle miting konuşmasına başlayan bağımsız aday, boş miting alanına seslendi.

Sözlerine boş meydanı selamlayarak başlayan Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kardeşlerim, 25. dönem Balıkesir Bigadiç Adatepe Mahallesi bağımsız milletvekili adayı İsmail Yaşar, aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum. Değerli kardeşlerim; köylüyüm, esnafım, memurum, öğretmenim, öğrenciyim, yani aranızdan bir garip insanım. Yaşadığım süre içinde ülkemizdeki yanlış giden olaylardan bıktım, usandım. Derler ki duygulu olma, duygusal olma ben onu yapamadım. Duygusal oldum. Duygu su gibi, sabır un gibi, uğraşmak da şeker gibi. Siyaseti biliyorum. Her 4 yılda bir seçim oluyor. Vatandaş hesabını düşünüyor, geçmişini görüyor, geleceğini belirlemek için sandık başına gidiyor. Vatandaş sandık başına gider. Ancak sandık başına gidene kadar neler oluyor? Ne dümenler, ne dolaplar, hasır altından su yürütmeler, aba altından sopa göstermeler, yalanlar dolanlar bir sürü olaylar."

İsmail Yaşar'ın boş meydana hitabı, yaklaşık 25 dakika sürdü.

Yaşar'ın mitingini, görevi gereği meydanda bulunan 15 dolayında resmi ve sivil polis ile 2 gazeteci takip etti.

Bu arada, çevreden geçen bazı vatandaşlar, Yaşar'ı meraklı gözlerle izledi, bazıları da fotoğraf çekti.