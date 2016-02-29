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Sağlık

Bağımlılık tedavisine 'eroin mağarası' yöntemi

Bilim insanları sanal bir 'eroin mağarası' inşa etti

29 Şubat 2016 22:02

Bilim insanları, uyuşturucu bağımlılarının yoksunluk nöbetleriyle başa çıkmayı öğrenmeleri için, sanal bir ‘eroin mağarası’ inşa etti.

Sputnik'in haberine göre, Texas Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren ekip, son bir yıllarını, hastaların kendilerini uyuşturucuyla dolu bir partide hissetmelerini sağlayacak bir sanal gerçeklik yaratmakla geçirdi.

Sekiz kameralı bir başlıkla yönetilen gerçekliğin, bağımlılık tedavisi gören hastaların karşılaşabileceği olası senaryoları sunduğunu söyleyen çalışmanın yöneticisi Patrick Bordnick, geliştirilen yöntemin mevcut ‘canlandırma terapisi’ne alternatif olabileceğini belirtiyor.

 

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