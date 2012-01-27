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Dünya

Bağdat'ta ölü sayısı 32'ye yükseldi BAĞDAT (A.A)

27 Ocak 2012 16:53

-Bağdat'ta ölü sayısı 32'ye yükseldi BAĞDAT (A.A) - 27.01.2012 - Irak'ın başkenti Bağdat'ın Zaafariniya semtinde bir cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.  Bir intihar saldırganının bomba yüklü aracı havaya uçurduğu saldırıda ölenlerin yarısının, cenaze töreninde güvenliği sağlayan polisler olduğu kaydedildi. Polis, saldırıda 16'sı polis 65 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hastane yetkililerinin de ölü sayısını doğruladığı belirtiliyor. Görgü tanıkları, yaklaşık 500 kişinin katıldığı cenaze töreni sırasında meydana gelen patlamanın çok şiddetli olduğunu, ortalığın kan gölüne döndüğünü aktardı.  Bombalı saldırıdan dakikalar sonra, silahlı kişilerin aynı bölgede bir polis kontrol noktasına ateş açtıkları ve 2 polisi öldürdükleri bildirildi. İntihar saldırısını henüz üstlenen olmadı.

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