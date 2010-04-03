Bağdat'ta köye askeri üniformayla saldırı

T24- Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki bir köyde, Irak askeri üniformalı silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda resmi verilere göre 14 kişi öldü. Bir polis kaynağı ise ölü sayısının 25'i bulabileceğini söyledi.





Polis açıklamasına göre, Bağdat'ın Sünnilerin yaşadığı Raşid bölgesindeki Sufiya köyünde dün geç saatlerde 3 eve askeri üniformalı kişilerce baskın düzenlendi. Saldırganlar evdekilerin ellerini kelepçeleyerek başlarından vurarak öldürdü.



İçişleri Bakanlığından bir yetkili 4'ü kadın 14 kişinin öldürüldüğünü bildirirken, bir polis kaynağı ölü sayısını 25 olarak açıkladı.