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Dünya

Bağdat'ta kana bulandı: 30 ölü, 224 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

04 Nisan 2010 03:00

T24 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ve büyükelçiliklerin hedef alındığı 3 intihar saldırısında ölenlerin sayısı 30'a yükselirken, 224 kişi de yaralandı.
     



Polis kaynakları Bağdat'ta meydana gelen 3 intihar saldırısının da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirildiğini belirtirken,  saldırıların birinde İran Büyükelçiliği'nin hedef alındığını açıkladılar. Saldırılarda ölü sayısının 30'a, yaralı sayısının da 224'e yükseldiği de ifade edildi.


Saldırılarla ilgili Aljazeera'ye konuşan Irak Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Kassim el-Musavi, 2 saldırının başkent Bağdat'ın batısında bulunan Mansur bölgesinde, diğer saldırının da İran Büyükelçiliği'nin bulunduğu Salhiye'de meydana geldiğini söyledi.


Tümgeneral el-Musavi, yerel medyaya yaptığı açıklamada da 2 saldırının hedeflerinin Mısır ve İran büyükelçilikleri, 3. saldırının da hedefinin de Almanya Büyükelçiliği çalışanları olabileceğini bildirdi. 


Irak'ta bu sabah (4 Nisan 2010) yaşanan saldırıların 7 Mart'ta düzenlenen genel seçimleriden bu yana yaşanan en şiddetli bombalı saldırı olduğu da belirtildi.
 
   

İran Büyükelçisi: Elçilik hedef alındı


    
Bu arada, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Hasan Kazimi Kumi, patlamanın büyükelçilik kapısında meydana geldiğini, büyükelçilik ziyaretçilerini ve Irak polisini hedef aldığını ifade ederek, "Büyükelçilik binasında hasar meydana geldi, ancak içerden ölen ya da yaralanan olmadı" dedi.

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