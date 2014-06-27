Bağdat'ta intihar saldırısı; 21 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı intihar saldırısında 21 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın Babu'l-Derveze Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda 21 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı belirtildi.

Bir süredir çatışmaların ve otorite boşluğunun yaşandığı ülkede, IŞİD militanları ve bazı aşiret güçleri, Musul, Tikrit, Bakuba ve Telafer kentlerinin yanı sıra Enbar'ın El-Kaim, Rave, Aneh, Ratbe ve Hadise ilçelerini ele geçirmiş, çatışmalar yüzünden yaklaşık 1 milyon sivil göç etmek zorunda kalmıştı.

Ülkenin çeşitli yerlerinde IŞİD mensupları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.