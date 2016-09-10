Bağdat'ta intihar saldırısı; 16 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir alışveriş merkezinde iki bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; bilgiye göre, Bağdat'ın doğusundaki Filistin Caddesi semtinde bir alışveriş merkezinin otoparkında art arda iki bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.

Saldırının düzenlendiği bölgede park halinde bulunan onlarca aracın da yandığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin çember oluşturduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.