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Dünya

Bağdat'ta doğum hastanesinde yangın; 22 bebek öldü

7 bebek ve 28 kadının kurtarıldığı, başka bir hastaneye nakledildikleri bildirildi

Fotoğraf: Arşiv

10 Ağustos 2016 15:43

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir kadın doğum hastanesinde çıkan yangında hayatını kaybeden bebek sayısı 22'ye yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ahmed el Rudaini, ilk belirlemelere göre yangının elektrik sistemindeki bir sorundan kaynaklandığını söyledi.

Yangının, sabah erken saatlerde Bağdat'ın batısındaki Yarmuk Hastanesi'nin kadın doğum kliniğinde çıktığı bildirildi.

Yangının çıkmasından hemen sonra itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerinin çabalarıyla yangının söndürüldüğünü belirten Ruadini, yangının çıktığı bölümde 28 kadın ve 7 bebeğin kurtarıldığını söyledi.

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