Bağdat'ta doğum hastanesinde yangın; 22 bebek öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir kadın doğum hastanesinde çıkan yangında hayatını kaybeden bebek sayısı 22'ye yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ahmed el Rudaini, ilk belirlemelere göre yangının elektrik sistemindeki bir sorundan kaynaklandığını söyledi.
Yangının, sabah erken saatlerde Bağdat'ın batısındaki Yarmuk Hastanesi'nin kadın doğum kliniğinde çıktığı bildirildi.
Yangının çıkmasından hemen sonra itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerinin çabalarıyla yangının söndürüldüğünü belirten Ruadini, yangının çıktığı bölümde 28 kadın ve 7 bebeğin kurtarıldığını söyledi.