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Dünya

Bağdat'ta direksiyonda kadın da var

Bağdat’ta güvenliğin iyileşmesi ve saldırıların azalmasıyla birlikte kadınlar da direksiyonun başına geçmeye başladı.

07 Aralık 2008 02:00

Amerikan işgali ve Saddam Hüseyin’in devrilmesinin ardından kanlı bir mezhep çatışmasının içerisine giren Irak’ın başkenti Bağdat’ta güvenliğin iyileşmesi ve saldırıların azalmasıyla birlikte kadınlar da direksiyonun başına geçmeye başladı.

Aşırı İslamcı militanların başörtüsüz sokağa çıkmalarını bile yasakladığı kadınlar, artan saldırı ve kaçırma olaylarının ardından son birkaç yıllarını evlerine kapanarak geçirmek zorunda kalmıştı.

Ancak durumun iyileşmesiyle birlikte özgürlüklerini geri kazanmak isteyen Bağdatlı kadınlar, yeniden yollara çıkmaya başladı. Son aylarda Bağdat trafiğinde sayıları giderek artan kadın şoförlerin çoğu gençlerden oluşuyor.

Ehliyeti olmayan kadınlarsa, yeni yeni açılan sürücü kurslarına kayıt olarak bir an önce yollara düşmek için sıkı bir şekilde çalışıyor.

Elbette ki Bağdat’ta yaşanan durum, ülkenin diğer kentlerinde hala son derece sıra dışı hatta tehlikeli görünüyor. Ancak bu durumun da gelecek aylarda düzelme kaydetmesi bekleniyor.

Şimdilik trafikte kadın şoförler,  yanlarında eşleri ya da erkek bir akrabalarıyla yolculuk etmeyi tercih ediyor, ama bu durumun da fazla sürmeyeceğini umut ediyorlar.

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