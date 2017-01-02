Bağdat'ta bombalı saldırı: En az 32 ölü

Polisin verdiği bilgilere göre, Bağdat'ta bomba yüklü bir aracın patlatılmasıyla düzenlenen saldırıda en az 32 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı. Saldırının Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr semtinde düzenlendiği bildirildi. Saldırının düzenlendiği sırada çok sayıda gündelikçinin iş için sokakta beklediğine dikkat çekildi.

Bağdat'ın kuzey doğusunda yer alan Sadr semti sık sık saldırıların hedefi oluyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak IŞİD saldırılarının hedefinde

Hafta sonu radikal İslamcı IŞİD örgütü tarafından Irak'ta düzenlenen saldırılarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Cumartesi günü Bağdat'ın insanların yoğun olarak gittiği bir pazar yerinde düzenlenen intihar saldırısında 27 kişi hayatını kaybetti. Pazar günü de Irak'ın Şiiler için kutsal olan Necef kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak ordusu Musul'da IŞİD'e karşı operasyonunu sürdürüyor. IŞİD'in saldırılarında çoğunlukla Şiiler hedef alınıyor.

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dpa/Afp/DW, BÖ/GA