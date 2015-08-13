Bağdat'ta bombalı saldırı; 60 ölü, 200'ün üzerinde yaralı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta çoğunlukla Şiilerin yaşadığı bölgedeki bir pazar yerine bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlendi.

Sadr Kenti mahallesindeki Cemile pazarında gerçekleştirilen saldırıda, en az 60 kişinin öldüğü, 200'ü aşkın yaralı olduğu belirtiliyor.



Başkent Bağdat'ın en kalabalık pazarlarından birinde düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Fakat IŞİD'in, askeri kontrol noktaları ve Şiilerin yaşadığı bölgeleri hedef alan benzer saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.



Yetkililer, perşembe günleri çevre bölgelerden gelenler olduğu için pazarın çok daha kalabalık olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, sebze ve meyvelerin kan ve parçalanan insan bedenleriyle birbirine girdiğini söyledi.

Bu, Irak'ta Başbakan Haydar İbadi'nin göreve gelmesinden bu yana Bağdat'ta yaşanan en kanlı saldırılardan biri. İbadi, geçen yıl Musul'un IŞİD tarafından ele geçirilmesinin ardından göreve gelmişti.