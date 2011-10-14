-Bağdat'ta 3 pazar yerine saldırı: 16 ölü BAĞDAT (A.A) - 14.10.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu akşam düzenlenen bombalı saldırılarda 16 kişinin öldüğü ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Polis kaynakları, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr semtinde akşam saatlerinde 3 pazar yerinde düzenlenen 4 bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişinin öldüğü ve 40'tan fazla kişinin yaralandığını belirtti. Irak polisinden bir kaynak, ilk saldırının Sadr semtindeki El Miriydi Çarşısında, beline patlayıcı kuşak bağlamış bir intihar eylemcisi tarafından düzenlendiğini ve patlamanın hemen ardından olay yerine yakın bir yerde park halindeki bomba yüklü aracın patladığını söyledi. İlk patlamalardan bir kaç dakika sonra Sadr semtindeki El Hay ve El Geyyara çarşısında yol kenarına yerleştirilen bombaların patladığı kaydedildi. Ölenler arasında kadın ve çocukların bulunduğu belirtildi. Şii Lider Mukteda Sadr'a bağlı Sadr Grubunun kurmaylarından Hakim El Zamili, Sadr semtindeki Hz. Ali ve El Medine hastanesini ziyaret ettiğini, hastaneye çok sayıda cesed ve yaralı getirildiğini, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi. Bu arada, Irak Ordusu'na bağlı güçler, başka saldırıların düzenlenmesi ihtimaline karşın Sadr semtindeki kahvehane ve işyerlerini kapattırdığı belirtildi.