Bağdat'ta 3 ayrı IŞİD saldırısı; hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u IŞİD'den geri alma harekâtının başladığı sıralarda, örgütün dün Bağdat'ta düzenlediği üç ayrı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Rudaw’ın haberine göre; Bağdat’taki saldırıda en az 41 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yetkililer, bir intihar bombacısının, Bağdat’ın kuzeyinde yoğun Şii nüfusun bulunduğu el Şaab semtinde toplanan kalabalığı hedef aldığını açıkladı. Saldırgan Aşure Günü için kurulan çadırda üzerindeki bombaları patlattı.

Diğer saldırı ise yine Bağdat’ın kuzeyindeki bir polis kontrol noktasında gerçekleştirildi. Reuters, sekiz polis memurunun hayatını kaybettiğini, 11’inin ise yaralandığını duyurdu. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının IŞİD mensubu olduğu tahmin ediliyor.

Aynı bölgede düzenlenen diğer saldırıda ise IŞİD’e karşı Irak hükümet güçleriyle işbirliği yapan bir aşiret liderinin eşi ve üç çocuğu öldürüldü.

Bu saldırıların, Temmuz ayından bu yana IŞİD’in Bağdat’taki en kanlı eylemleri olduğu belirtiliyor.