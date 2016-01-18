'Bağdat'ta 3 ABD'li kaçırıldı' iddiası

Al Arabiya kanalı, Bağdat’ta 3 ABD vatandaşının bugün silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını aktardı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kirby, bu kişilerin bulunması noktasında Iraklı yetkililerle çalıştıklarını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Al Arabiya kanalı Irak’ın başkenti Bağdat’ta 3 ABD'linin kaybolduğunu öne sürerken bağımsız haber ajansı Akad News 3 ABD askeri ile bir tercümanın milisler tarafından kaçırıldığını iddia etti. Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği, bazı ABD vatandaşlarının kayıp olduğunu doğruladı. Elçilik Sözcüsü Scott Bolz, Iraklı yetkililerle irtibat halinde olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de kaçırılma haberlerinin farkında olduklarını, bu kişilerin bulunması noktasında Iraklı yetkililerle çalıştıklarını açıkladı. Yurt dışındaki ABD vatandaşlarının güvenliğinin kendileri için en önemli önceliklerden olduğunu belirten Kirby, “Iraklı yetkililerle bu bireylerin yerinin tespit edilmesi ve kurtarılması için tam bir işbirliği içinde çalışıyoruz” ifadesini kullandı.