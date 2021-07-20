Bağdat'ta pazar yerine yapılan terör saldırısını IŞİD üstlendi; ölü sayısı 35'e yükseldi

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta kalabalık bir pazar yerine yapılan intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Saldırıyı radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Reuters'a konuşan polis kaynakları terör saldırısında 60 kişinin de yaralandığını bildirdi.

IŞİD, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada teröristlerinden birinin patlayıcı yüklü yeleğini kalabalığa dalıp patlattığını belirtti.

Hastane kaynakları, bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti.