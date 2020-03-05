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Dünya

Bağdat'ta diplomatik misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Yeşil Bölge'de siren seslerinin duyulduğu bildirildi

05 Mart 2020 22:59

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 2 füzenin düştüğü bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmezken, görgü tanıkları saldırı sonrası Yeşil Bölge'de siren seslerinin duyulduğunu ifade etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında öldürülmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanmış, İran, Irak'taki ABD üslerine saldırmıştı.

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