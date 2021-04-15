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Dünya

Bağdat'ta bomba yüklü araç patladı: En az dört kişi hayatını kaybetti

15 Nisan 2021 14:59

Reuters, Irak’ın başkenti Bağdat’ta bomba yüklü aracın patladığını belirtti. Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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