Bağdat'ta bomba yüklü araç patladı: En az dört kişi hayatını kaybetti

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="category-detail-sub-title" data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="3036" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1">Reuters, Irak’ın başkenti Bağdat’ta bomba yüklü aracın patladığını belirtti. Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.</p>\n<p class="category-detail-sub-title" data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="3036" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1"><em>Ayrıntılar geliyor...</em></p>\n</body>\n</html>