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Dünya
Deutsche Welle

Bağdat saldırısını IŞİD üstlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ve onlarca kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi.

11 Mayıs 2016 17:39

Bağdat'ta Şii nüfusun ağırlıkta olduğu bir semtte bomba yüklü araçla düzenlenen
saldırıda en az 50 kişinin öldüğü, 60'tan fazla kişinin da yaralandığı bildirildi.

Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybdenlerin
çoğunun kadın olduğu ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

IŞİD'e verdiği destekle bilinen Amaq ajansı, saldırıyı IŞİD üyesi bir intihar
bombacısının düzenlediğini ve Şiileri hedef aldığını öne sürdü. AP'nin haberine göre,
Iraklı yetkililer saldırıyı IŞİD'in düzenlediğini doğruladı. IŞİD daha önce de birçok kez
Şiileri hedef alan terör saldırıları düzenlemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IrakBağdatIŞİDSadrAmaqIraklıDeutsche Welle Türkçe Reuters/dpa BÖ/BD

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