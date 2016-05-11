Bağdat saldırısını IŞİD üstlendi

Bağdat'ta Şii nüfusun ağırlıkta olduğu bir semtte bomba yüklü araçla düzenlenen

saldırıda en az 50 kişinin öldüğü, 60'tan fazla kişinin da yaralandığı bildirildi.

Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybdenlerin

çoğunun kadın olduğu ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

IŞİD'e verdiği destekle bilinen Amaq ajansı, saldırıyı IŞİD üyesi bir intihar

bombacısının düzenlediğini ve Şiileri hedef aldığını öne sürdü. AP'nin haberine göre,

Iraklı yetkililer saldırıyı IŞİD'in düzenlediğini doğruladı. IŞİD daha önce de birçok kez

Şiileri hedef alan terör saldırıları düzenlemişti.